Calendario Serie A 2019 2020 Napoli: le date di tutte le partite

Inizia la Serie A 2019 2020 e sono tanti i tifosi alla ricerca di informazioni sul nuovo calendario con tutte le partite: tra questi ci sono anche i fan del Napoli, che vogliono conoscere l’ordine delle partite della loro squadra nella prossima stagione, scoprendo quindi contro quali avversari giocherà il Napoli.

Quella che è alle porte è una stagione come sempre importante per la società di Aurelio De Laurentiis, che da anni prova a riportare a Napoli uno scudetto che manca dai tempi di Diego Armando Maradona.

Finora, però, gli azzurri hanno sempre sbattuto il muso contro lo strapotere della Juventus, capace di vincere 8 scudetti consecutivi. Ma ci riproveranno quest’anno, il secondo da quando sulla panchina partenopea siede Carlo Ancelotti, uno che di successi se ne intende parecchio, in Italia, all’estero e in Europa.

Quale sarà quindi il calendario della Serie A 2019 2020 del Napoli? Vediamolo insieme.

Calendario Serie A 2019 2020 Napoli, tutte le 38 partite

PRIMA GIORNATA (25-08-2019 / 19-01-2020)

FIORENTINA – NAPOLI

SECONDA GIORNATA (01-09-2019 / 26-01-2020)

JUVENTUS – NAPOLI

TERZA GIORNATA (15-09-2019 / 02-02-2020)

NAPOLI – SAMPDORIA

QUARTA GIORNATA (22-09-2019 / 09-02-2020)

LECCE – NAPOLI

QUINTA GIORNATA (25-09-2019 / 16-02-2020)

NAPOLI – CAGLIARI

SESTA GIORNATA (29-09-2019 / 23-02-2020)

NAPOLI – BRESCIA

SETTIMA GIORNATA (06-10-2019 / 01-03-2020)

TORINO – NAPOLI

OTTAVA GIORNATA (20-10-2019 / 08-03-2020)

NAPOLI – HELLAS VERONA

NONA GIORNATA (27-10-2019 / 15-03-2020)

SPAL – NAPOLI

DECIMA GIORNATA (30-10-2019 / 22-03-2020)

NAPOLI – ATALANTA

UNDICESIMA GIORNATA (03-11-2019 / 05-04-2020)

ROMA – NAPOLI

DODICESIMA GIORNATA (10-11-2019 / 11-04-2020)

NAPOLI – GENOA

TREDICESIMA GIORNATA (24-11-2019 / 19-04-2020)

MILAN – NAPOLI

QUATTORDICESIMA GIORNATA (01-12-2019 / 22-04-2020)

NAPOLI – BOLOGNA

QUINDICESIMA GIORNATA (08-12-2019 / 26-04-2020)

UDINESE – NAPOLI

SEDICESIMA GIORNATA (15-12-2019 / 03-05-2020)

NAPOLI – PARMA

DICIASSETTESIMA GIORNATA (22-12-2019 / 10-05-2020)

SASSUOLO – NAPOLI

DICIOTTESIMA GIORNATA (05-01-2020 / 17-05-2020)

NAPOLI – INTER

DICIANNOVESIMA GIORNATA (12-01-2020 / 24-05-2020)

LAZIO – NAPOLI

Calendario Serie A 2019 2020 Napoli, le soste

Nel corso della stagione ci saranno ben cinque soste, sia per permettere alla Nazionale di giocare le sue partite, sia per la pausa invernale a cavallo tra Natale e Capodanno (quando non ci sarà il Boxing Day).

Ecco le date di tutte le soste comunicate dalla Lega:

Domenica 8 settembre 2019 (Nazionali)

Domenica 13 ottobre 2019 (Nazionali)

Domenica 17 novembre 2019 (Nazionali)

Domenica 29 dicembre (sosta invernale): ripresa il domenica 5 gennaio 2020

Domenica 29 marzo 2020 (Nazionali)

Calendario Serie A 2019 2020 Napoli, i turni infrasettimanali

Saranno invece tre i turni infrasettimanali del prossimo campionato italiano, pensati per bilanciare le interruzioni del torneo dovute alle soste. Eccole:

Mercoledì 25 settembre 2019

Mercoledì 30 ottobre 2019

Mercoledì 22 aprile 2020

