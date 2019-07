Black or White: trama, cast e streaming del film di stasera su Rai 1

Grande appuntamento stasera, lunedì 29 luglio 2019, in tv: su Rai 1 arriva infatti il delicato film Black or White, uscito nelle sale cinematografiche nel marzo del 2015 e diretto da Mike Binder, con protagonista Kevin Costner.

Si tratta di commovente dramma americano, che racconta – attraverso la storia familiare del protagonista, l’avvocato Elliot Anderson – il tema delle differenze razziali e delle tensioni che possono provocare nella nostra società.

Il film, inoltre, ha anche una forte componente giuridica, dal momento che si concentra sulla lotta di un avvocato per l’affido della nipote, rimasta orfana di madre.

I telespettatori di Rai 1 dunque si preparino a una pellicola intensa e appassionante, in onda sulla rete ammiraglia di viale Mazzini a partire dalle 21.25 di stasera. Vediamo insieme tutte le informazioni su Black or White: la trama, il cast, alcune curiosità e dove vederlo in tv e in streaming.

Black or White, la trama del film

Come già anticipato, il film racconta la storia di un importante avvocato americano, Elliot Anderson, che in pochi anni è vittima di due grosse tragedie.

Prima perde la moglie in un terribile incidente stradale, avvenuto di notte durante un forte temporale. Poi, qualche anno dopo, la figlia di soli 17 anni anni muore mentre dà alla luce una bambina, concepita durante un incontro occasionale con un coetaneo. La bimba, Eloise, sta bene. Ma a causa di alcune complicazioni durante l’intervento, la madre non riesce a sopravvivere.

Eventi, questi, che distruggono la serenità del protagonista. L’unica sopravvissuta della sua famiglia è proprio la nipotina Eloise, della quale Elliot cerca di occuparsi al meglio delle sue possibilità.

All’improvviso, però, entra nella storia Rowena, la nonna paterna della bambina, che chiede l’affido di Eloise. La donna, il cui figlio (il padre di Eloise) ha gravi problemi di dipendenza dalla droga, dà inizio a una lunga battaglia legale.

Elliot così dovrà lottare non soltanto contro la nonna paterna, ma anche contro i suoi fantasmi: l’alcolismo in cui si rifugia dal giorno della morte della moglie, il razzismo di cui viene accusato dalla signora, che fa passare il messaggio che si tratti della lotta tra un’afroamericana di famiglia povera contro un potente, ricco e bianco avvocato.

Black or White, il cast del film

Il grande protagonista del film è senza dubbio Kevin Costner, che indossa i panni dell’avvocato Elliot Anderson. Octavia Spencer è invece Rowena, la nonna paterna che chiede l’affido di Eloise, interpretata a sua volta dalla giovanissima Jillian Estell.

Nel cast figurano inoltre altri volti noti del grande schermo: Anthony Mackie è Jeremiah Jeffers, Jennifer Ehle è Carol Anderson, Bill Burr è Rick Reynolds, Mpho Koaho è Duvan Araga, André Holland è Reggie Davis, Gillian Jacobs è Fay, mentre Paula Newsome è il giudice Margaret Cummings.

Black or White, dove vedere il film in tv e in streaming

Dove vedere Black or White in tv? Come già specificato, il film viene trasmesso stasera, lunedì 29 luglio 2019, su Rai 1.

Per gustarsi la pellicola, dunque, basta sintonizzarsi a partire dalle 21.25 sulla prima rete nazionale (tasto 1 del vostro digitale terrestre o 501 in HD), oppure sul canale 105 del decoder di Sky.

Non sarete in casa durante la messa in onda di Black or White? Niente paura, potete sempre vedere il film in streaming. Come? Ovviamente grazie a Rai Play, la piattaforma streaming della Rai.

Per usufruirne (è completamente gratis) dovete solo registrarvi con mail o social network. Poi potete vedere Black or White sia in live streaming che on demand nei giorni successivi. Rai Play è accessibile sia dall’omonima app (disponibile per Android e iOS), sia dal sito ufficiale.

