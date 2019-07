Black or White, il cast completo del film in onda su Rai 1: attori e personaggi

Questa sera, lunedì 29 luglio 2019, su Rai 1 va in onda Black or White, un appassionante film drammatico diretta da Mike Binder e con un cast di prim’ordine.

La pellicola, uscita in sala nel marzo 2015, racconta la storia di un ricco avvocato americano, Elliot Anderson, che nel giro di pochi anni perde la moglie e la figlia, morte rispettivamente durante un incidente stradale e un parto. Gli rimane solo la nipotina, Eloise, nata durante quel parto.

Tutto quello che c’è da sapere sul film Black or White

Elliot si dà però all’alcolismo per dimenticare i lutti, anche se in cuor suo vuole fare di tutto per proteggere e far vivere bene la piccola Eloise. La sua vita cambia quando la nonna paterna della bambina, Rowena, intenta una causa per ottenere l’affido di Eloise.

Protagonista assoluto di Black or White è senza dubbio Kevin Costner, vero fuoriclasse di Hollywood che interpreta l’avvocato Elliot Anderson. Ma il cast vanta una serie di attori di tutto rispetto. Scopriamo insieme tutto il cast completo del film.

Black or White, il cast completo

Quali sono dunque gli attori del film in onda stasera su Rai 1? Di seguito, trovate l’elenco con il cast completo e accanto a ogni nome il personaggio interpretato dall’attore o dall’attrice nella pellicola.

Come già anticipato, il protagonista assoluto di Black or White è Kevin Costner, nei panni dell’avvocato Elliot Anderson. Octavia Spencer è invece Rowena, la nonna paterna che chiede l’affido di Eloise, interpretata a sua volta dalla giovanissima Jillian Estell.

La trama completa di Black or White

Ecco il cast completo di Black or White (accanto ai nomi degli attori quelli dei personaggi interpretati):

Kevin Costner – Elliot Anderson

Elliot Anderson Octavia Spencer – Rowena

Rowena Jillian Estell – Eloise

Eloise Anthony Mackie – Jeremiah Jeffers

– Jeremiah Jeffers Jennifer Ehle – Carol Anderson

Carol Anderson Bill Burr – Rick Reynolds

– Rick Reynolds Mpho Koaho – Duvan Araga

Duvan Araga André Holland – Reggie Davis

Reggie Davis Gillian Jacobs – Fay

– Fay Paula Newsome – Giudice Margaret Cummings

L’appuntamento con Black or White è per stasera, lunedì 29 luglio 2019, dalle 21.25 su Rai 1.