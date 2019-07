🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 28 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Un passo dal cielo | N.C.I.S. | Fiore del deserto

La serata televisiva di domenica 28 luglio ha visto su Rai 1 andare in onda l’ultima puntata di Un passo dal cielo 4, mentre Canale 5 proponeva una pellicola biografica, Fiore del deserto, che ha raccontato la vita della modella e attivista somala Waris Dirie. Anche Italia 1 ha mandato in onda un film con Ryan Reynolds, e Jeff Bridges, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà, mentre su Rete 4 i più affezionati hanno potuto seguire il Maurizio Costanzo Show.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di domenica 28 luglio 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 28 luglio 2019 | Domenica | Chi ha vinto la serata

Grande successo per Canale 5, che con il film Fiore del deserto ha tenuto incollato allo schermo un pubblico di ben 2.456.000 spettatori pari al 14.7% di share. Ascolti più bassi per Rai1 che, invece, con l’ultima puntata della quarta stagione di Un Passo dal Cielo ha raccolto 1.809.000 spettatori pari all’11.3% di share.

Su Rai2, invece, ascolti soddisfacenti per i nuovi episodi di NCIS, guardati da 1.362.000 spettatori (7.8%). Su Italia 1 l’altro film di questa domenica sera, R.I.P.D – Poliziotti dall’Aldilà, è stato guardato da 1.258.000 spettatori (7% di share), mentre invece su Rai3 In Nome di mio Figlio ha interessato 960.000 spettatori (5.4%).

Il Maurizio Costanzo Show su Rete 4 ha coinvolto un pubblico di 580.000 spettatori (3.4% di share), mentre Atlantide su La7 ha totalizzato uno share del 3.1% con i suoi 476.000 spettatori.

Su Tv8, infine, Italia’s Got Talent – Besto Of 3 è stato visto da 421.000 spettatori (2.4%) e Little Big Italy sul Nove da 244.000 spettatori (1.3%).

Access prime time | Auditel ieri sera

Per quanto riguarda la fascia di access prime time, Rai 1 ha fatto come sempre il pieno di ascolti con Techetechetè che ha totalizzato uno share del 17.8% con i suoi 3.144.000 spettatori. Uno stacco di qualche punto da Canale 5, che invece con Paperissima Sprint ha visto una media di 2.675.000 di spettatori all’ascolto con uno share del 15.2%.

Su Italia1 CSI ha visto degli ascolti più bassi del solito, con 839.000 spettatori e il 4.9% di share. Su Rai3, invece, Indovina chi viene a cena è stato scelto da 750.000 spettatori (4.2% di share), mentre su TV8 4 Ristoranti ha raggiunto il 3.1% di share con 542.000 spettatori e sul Nove Camionisti in Trattoria l’1.8% con 316.000 spettatori.

