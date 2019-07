Un passo dal cielo 4 anticipazioni, quello che c’è da sapere sull’ultima puntata in onda il 28 luglio 2019

Questa sera, 28 luglio 2019, va in onda su Rai 1 l’ultima puntata della quarta stagione in replica di Un passo dal cielo. La fiction, che fino alla terza stagione vedeva come protagonista Terence Hill, nella quarta ha visto subentrare al suo posto Daniele Liotti. Come andrà a finire? Quale finale attendersi questa sera per la quarta puntata in prima serata su Rai 1?

Un passo dal cielo racconta la vita di Pietro Theiene (Terence Hill), un comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido, che nella quarta stagione viene sostituito dal comandante Francesco Neri.

Tutto quello che c’è da sapere su Un passo dal cielo 4

Vediamo insieme tutte le anticipazioni dell’ultima puntata.

Un passo dal cielo 4 anticipazioni | Ultima puntata

L’ultimo episodio della quarta stagione di Un passo dal cielo inizia con Tommaso che viene ritrovato sul cadavere di Stephen. In un attimo tutte le prove sono contro di lui, ma subito polizia e forestale si mettono all’opera per collaborare e scoprire la verità.

L’indagine andrà a gettare una nuova luce sull’omicidio di Eleonora, la sorella di Zoe. Nel frattempo anche la tensione tra Francesco ed Emma va a crescere e intensificarsi, soprattutto dopo che lei difende il maestro nel corso delle indagini, scatenando la gelosia di Francesco.

Il cast di Un passo dal cielo 4

Huber e Cristina sono invece impegnati nell’organizzazione di una festa di compleanno a sorpresa per Vincenzo, e la sorella di Huber vuole escludere Eva, ma le cose alla fine non andranno secondo i suoi piani.

Un passo dal cielo 4 vi aspetta questa sera, domenica 28 luglio 2019, in prima serata su Canale 5.