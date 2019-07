Tour de France 2019 classifica generale dopo la ventunesima (21) e ultima tappa di oggi, 28 luglio

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla. Oggi, con lo storico arrivo sugli Champs Elysèes, si conclude questa edizione del Tour, che ha visto trionfare Egan Bernal.

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Chi indossa la maglia gialla? Eccola nel dettaglio dopo la ventunesima (21) e ultima tappa di oggi, domenica 28 luglio 2019, vinta da Caleb Ewan.

LA CLASSIFICA FINALE DEL TOUR DE FRANCE 2019 DOPO LA 21 TAPPA

1 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 82H 57′ 00” – B : 8” –

2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 82H 58′ 11” + 00H 01′ 11” – –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 82H 58′ 31” + 00H 01′ 31” B : 4” –

4 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 82H 58′ 56” + 00H 01′ 56” – –

5 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 83H 01′ 05” + 00H 04′ 05” B : 30” –

6 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 83H 01′ 23” + 00H 04′ 23” B : 8” –

7 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 83H 02′ 15” + 00H 05′ 15” – –

8 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 83H 02′ 30” + 00H 05′ 30” B : 18” –

9 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 83H 03′ 12” + 00H 06′ 12” B : 6” –

10 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 83H 04′ 32” + 00H 07′ 32” B : 2” –

LA CLASSIFICA DELLA 21a TAPPA

1 CALEB EWAN 161 LOTTO SOUDAL 03H 04′ 08” – B : 10” –

2 DYLAN GROENEWEGEN 84 TEAM JUMBO – VISMA 03H 04′ 08” – B : 6” –

3 NICCOLÒ BONIFAZIO 172 TOTAL DIRECT ENERGIE 03H 04′ 08” – B : 4” –

4 MAXIMILIANO RICHEZE 27 DECEUNINCK – QUICK – STEP 03H 04′ 08” – – –

5 EDVALD BOASSON HAGEN 201 TEAM DIMENSION DATA 03H 04′ 08” – – –

6 ANDRÉ GREIPEL 215 TEAM ARKEA – SAMSIC 03H 04′ 08” – – –

7 MATTEO TRENTIN 107 MITCHELTON – SCOTT 03H 04′ 08” – – –

8 JASPER STUYVEN 138 TREK – SEGAFREDO 03H 04′ 08” – – –

9 NIKIAS ARNDT 142 TEAM SUNWEB 03H 04′ 08” – – –

10 PETER SAGAN 11 BORA – HANSGROHE 03H 04′ 08” – – –

