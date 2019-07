Terremoto oggi Udine | Friuli | 28 luglio 2019 | Magnitudo | Epicentro

Una scossa di terremoto di magnitudo tra 3,1 e 3,6 gradi è stata avvertita oggi, domenica 28 luglio 2019, in provincia di Udine e in altre zone del Friuli. Dell’evento sismico ha dato notizia l’Ingv, l’Istituto nazionale di geofisica e vulcanologia, dal suo sito con una stima provvisoria (poi la stima è stata in seguito aggiornata con il dato di magnitudo 3.3). Ma del terremoto hanno prontamente dato comunicazione anche gli utenti attraverso i social network. L’epicentro è stato individuato a 3 chilometri Sud Ovest da Majano, un centro di circa 6mila abitanti.

In particolare, in un tweet l’Ingv ha parlato di una scossa di magnitudo tra 3.1 e 3.6 alle ore 21.19 nella provincia di Udine. Nel dettaglio gli esperti hanno comunicato che il terremoto di magnitudo 3.3 gradi è avvenuto nella zona 3 km Sud Ovest da Majano alle ore 21.19 con coordinate geografiche (latitidine, longitudine) 46.17 e 13.06 ad una profondità di 9 km. Il sisma è stato localizzato dalla Sala Sismica INGV-Roma.

Quello delle 21.19 non è comunque l’unico terremoto di oggi in Friuli. Una scossa di magnitudo 2.7 gradi era stata registrata dall’Ingv anche nel pomeriggio, precisamente alle ore 17.56, con epicentro a un chilometro a Est di Frisanco, in provincia di Pordenone, e con coordinate geografiche (latitudine, longitudine) 46.21 e 12.74 e una profondità di 11 chilometri. Diverse le segnalazioni sui social anche in quel caso (qui tutti gli eventi sismici di domenica 28 luglio 2019).