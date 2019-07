Stasera in tv 28 luglio 2019, i film e i programmi di oggi: la guida Rai, Mediaset e Sky

Ma cosa c’è stasera in tv 28 luglio 2019? Di seguito troverete una breve guida completa ai film e ai programmi tv di questa sera. Dai canali principali come Rai 1, Rai 2, Rai 3, Canale 5, Italia 1, Rete 4, La 7, Tv 8 a quelli più importanti di Sky.

Qual è la programmazione tv per oggi? Cosa fanno stasera? Ecco il palinsesto dei programmi televisivi di domenica 28 luglio 2019:

RAI 1

La guida tv di oggi prevede su Rai 1 questi programmi:

20:00 – Telegiornale

20:35 – Techetechetè

21:25 – Un passo dal cielo 4 – Il volto del demone

Questa sera su Rai 1 torna Un passo dal cielo 4, la quarta stagione della serie che racconta la vita di un comandante di squadra del Corpo forestale di San Candido (Trentino-Alto Adige), Francesco Neri, interpretato da Daniele Liotti. Questa è la volta dell’ultima puntata, intitolata Il volto del demone.

Le anticipazioni sull’ultima puntata di Un passo dal cielo 4

RAI 2

Stasera in tv su Rai 2:

20:30 – TG2 20.30

21:05 – N.C.I.S.

Su Rai 2 questa sera torna N.C.I.S. con tre nuovi episodi, La vida mala, Una luce nel buio e Un passo avanti.

Trama: Partendo dal rinvenimento di due cadaveri in un negozio di dischi, l’N.C.I.S. viene chiamata a svolgere delle indagini che portano ad un traffico clandestino di armi…

RAI 3

La guida tv di Rai 3 offre:

20:00 – Blob

20:30 – Indovina chi viene a cena

21:20 – In nome di mio figlio

Questa sera su Rai 3 un film tedesco con Tobias Moretti, Inka Friedrich e Maxim Mehemet, In nome di mio figlio.

Trama: Il figlio 12enne di Claus Jansen scompare senza traccia e viene poi trovato assassinato. Poiché la polizia non sembra in grado di portare avanti le indagini, il padre si impegna in prima persona per risolvere il mistero.

RETE 4

Su Rete 4 il palinsesto di oggi prevede:

20:17 – TGCOM

20:19 – Meteo.it

21:25 – Maurizio Costanzo Show

Su Rete 4 questa sera va in onda il Maurizio Costanzo Show, lo storico talk show che ha cambiato il modo di fare tv. Anche questa volta nel salotto mediatico di Costanzo volti noti e meno noti, personaggi della politica, dello spettacolo, dibatteranno su temi d’attualità.

STASERA IN TV 28 LUGLIO 2019: CANALE 5

Cosa fanno stasera in tv su Canale 5?

20:00 – TG5

20:39 – Meteo.it

20:40 – Paperissima Sprint

21.20 – Fiore del deserto

Canale 5 stasera propone un film biografico per la regia di Sherry Hormann con protagonista Liya Kebede, Fiore del deserto (Desert Flower).

Trama: Il film, tratto da una storia vera, è la cronaca del viaggio di Waris Dirie da un contesto di pastori nomadi in Somalia ad una nuova vita e una carriera in Occidente come modella e attivista contro le mutilazioni genitali femminili.

Ecco il trailer:

La trama, il cast e dove vedere in streaming Fiore del deserto

GUIDA TV 28 LUGLIO: ITALIA 1

Quali sono i programmi tv di oggi su Italia 1? Eccoli:

20:25 – C.S.I.

21.20 – R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà

Su Italia 1 questa sera va in onda un film d’azione con Ryan Reynolds e Jeff Bridges, R.I.P.D. – Poliziotti dall’aldilà.

Trama: Poliziotti a Boston, Nick Walker e Bobby Hayes hanno sottratto una cassa piena d’oro durante un’operazione. Nick, dopo aver perso la vita, si ritrova in un ufficio del Rest in Peace Department, un’agenzia celeste che recluta gli agenti defunti per farli tornare sulla Terra in corpi diversi dai loro, al fine di controllare le attività criminali.

Ecco il trailer:

La trama, il cast e dove vedere in streaming R.I.P.D – Poliziotti dall’aldilà

PROGRAMMI TV 28 LUGLIO 2019: LA 7

Su La 7 ci sarà invece:

20:00 – Tg La7

20:35 – Uozzap

21:15 – Atlantide – Storie di uomini e di mondi

Questa sera in prima serata su La 7 torna Atlantide – Storie di uomini e di mondi, il programma di approfondimento culturale di Andrea Purgatori.

PROGRAMMI TV 28 LUGLIO 2019: TV8

Cosa fanno su Tv 8? La guida tv offre:

20:00 – Paddock Live (diretta)

20:25 – Alessandro Borghese – 4 ristoranti Estate –

21:35 – Italia’s Got Talent – Best Of

Stasera su Tv 8 il Best Of dell’ultima edizione di Italia’s Got Talent, lo show di talenti che ogni anno intrattiene il pubblico di Sky e della tv.

SKY CINEMA UNO

Sky Cinema Uno stasera offre agli abbonati:

21:00 – 100X100Cinema

21:15 – Nella tana dei lupi

Su Sky Cinema Uno, sul canale 301 del vostro decoder, questa sera è in programma il film Nella tana dei lupi, con Gerard Butler, 50 Cent, O’Shea Jackson Jr, Pablo Schreiber e Evan Jones nel cast.

Trama: Rapine a mano armata a Los Angeles in un solido action con Gerard Butler. Una squadra speciale del dipartimento di polizia viene incaricata di sgominare una banda di rapinatori.

Ecco il trailer:

STASERA IN TV 28 LUGLIO 2019: SKY UNO

20:20 – Un sogno in affitto

21:15 – Bruno Barbieri – 4 Hotel Su Sky Uno questa sera torna Bruno Barbieri con i suoi 4 Hotel, la sfida tra albergatori più seguita della tv.