Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 28 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza di oggi, domenica 28 luglio 2019. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio targato Movimento 5 stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

Reddito di cittadinanza: il 61 per cento dei sussidi va al Sud

Il 61 per cento dei beneficiari del reddito di cittadinanza risiede nelle regioni del Sud o nelle isole, il 24 per cento vive al Nord e il 15 per cento al Centro. Lo dice l’ultimo rapporto di aggiornamento dell’Inps. A fronte di 905mila domande accolte, sono state coinvolte 2,2 milioni di persone, di cui 1,4 milioni nelle regioni meridionali (o in Sicilia o Sardegna), 480mila nelle regioni settentrionali e 308mila in quelle centrali.

La regione che riceve il maggior numero di erogazioni è la Campania, che da sola accentra il 19 per cento delle prestazioni (una su cinque), seguita dalla Sicilia (17 per cento), dal Lazio e dalla Puglia (9 per cento).

A livello nazionale in media ricevono il reddito di cittadinanza 15 abitanti ogni mille. Nella provincia di Crotone l’incidenza è pari al triplo della media nazionale: ci sono infatti 45 beneficiari ogni mille abitanti. A Roma la media è di 12,6 nuclei famigliari ogni mille abitanti, a Milano 9,3. Il dato più basso è invece a Bolzano, con 0,7 assegnatari ogni mille abitanti.

Quanto alla cittadinanza, il 90 per cento di coloro che ricevono il reddito di cittadinanza è italiano, il 6 per cento è extra-comunitario e il 3 per cento è straniero comunitario.

