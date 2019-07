Previsioni meteo di oggi, 28 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, domenica 28 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, domenica 28 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi domenica 28 luglio 2019 | NORD

Dopo le forti precipitazioni di ieri, la situazione di oggi sarà in leggero miglioramento al Nord. Il cielo sarà comunque molto nuvoloso o coperto e rimarranno precipitazioni diffuse, anche di forte intensità. Nel pomeriggio poi si assisterà a un graduale miglioramento delle condizioni del tempo, con ampie schiarite serali soprattutto sulle regioni occidentali e sulla Lombardia. Residui rovesci si attendono però sui rilievi del Trentino e sulle coste adriatiche.

CENTRO E SARDEGNA

Peggiorerà invece il meteo al Centro e in Sardegna, con moderato maltempo caratterizzato da temporali diffusi, anche intensi al mattino, sulle aree tirreniche. In Sardegna la situazione migliorerà nel pomeriggio, mentre sulle regioni del Tirreno solo in serata arriveranno le prime schiarite.

SUD E SICILIA

Al Sud Italia invece ci saranno nubi compatte su Molise, Campania, Calabria e Basilicata tirrenica, dove si attendono deboli rovesci o temporali. In serata la situazione migliorerà. Sul resto del Sud e in Sicilia ci sarà, in questa domenica 28 luglio 2019, cielo sereno con velature mattutine.

Previsioni meteo oggi domenica 28 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in flessione al Nord e in Sardegna, mentre saranno in aumento su Campania, Basilicata, Salento, Calabria e Sicilia settentrionale. Stazionarie altrove.

Le massime saranno in lieve aumento su Piemonte, Lombardia, Basilicata, Calabria e Sicilia centro-meridionale. In sensibile calo, invece, su tutto il resto dell’Italia.

VENTI

Sono attesi per oggi forti venti di maestrale sulla Sardegna, con rinforzi fino a burrasca. Venti moderati invece al Centro-Sud, con rinforzi sulla dorsale appenninica, e sulla Sardegna. Deboli nel resto del paese.

Previsioni meteo oggi domenica 28 luglio 2019 | MARI

Sarà una giornata molto ventosa sul mare: da agitato a molto agitato in Sardegna, mentre il mar Ligure e il Tirreno saranno da molto mossi ad agitati. Mosso lo Iono e tutti i restanti mari.