Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 28 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, domenica 28 luglio 2019:

Pensioni, dal 1 agosto in pensione 6 mila dipendenti pubblici

È giovedì 1 agosto 2019 il giorno tanto atteso dagli statali, almeno da quelli che hanno presentato domanda per andare in pensione con Quota 100.

A lasciare il servizio tramite il nuovo meccanismo di anticipo previdenziale saranno infatti 6.235 dipendenti pubblici, che potrebbero diventare oltre 9mila se l’Inps riuscirà, in questi ultimi giorni di luglio, a lavorare le 31mila domande rimaste in giacenza, di cui la metà ha però decorrenza nel 2020.

Ad accedere alla quiescenza con 62 anni di età e 38 di contribuzione versata saranno per lo più i dipendenti degli enti locali (oltre 5 mila) seguiti da quelli del Servizio sanitario (2 mila) e da quelli dei ministeri (poco più di mille).

“Ma a settembre i rapporti cambiano con l’uscita di oltre 16mila dipendenti della Scuola, tutte domande che hanno già ottenuto la certificazione”, ha spiegato Gabriella Di Michele, direttore generale dell’Inps . In totale, quindi, a settembre i pensionandi saranno circa 22mila.

Per quanto riguarda poi la liquidazione del Tfr/Tfs, coloro che avranno diritto all’assegno di pensione a partire dal 1 agosto dovranno ancora attendere per l’anticipo fino a 45mila euro poiché la convenzione Abi c’è, ma non il regolamento che dà attuazione alla nuova procedura, il quale deve ancora superare l’esame di garante Privacy, Antitrust e Consiglio di Stato.

