Oroscopo Paolo Fox domani 29 luglio 2019: le previsioni per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DOMANI 29 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è per tutti il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, grazie alla fiducia che negli anni è riuscito a conquistarsi, facendolo diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, parte integrante di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri. Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di domani? Ecco le previsioni di domani, lunedì 29 luglio 2019, segno per segno:

Oroscopo Paolo Fox domani 29 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, si apre per voi una settimana piuttosto stressante, con tanti impegni e stress da affrontare. Tuttavia le cose possono migliorare, soprattutto se avete progetti a breve scadenza. Vivete giorno per giorno, senza guardare troppo in là.

Toro

Cari Toro, la settimana inizia per voi sotto i migliori auspici. Riuscite a spazzare tutti i pensieri più negativi e guardare al futuro con ottimismo. Chi vive discussioni in amore deve aspettare la prima parte di agosto per chiarirsi.

Gemelli

Amici dei Gemelli, l’oroscopo Fox di domani vi invita a fare attenzione al vostro portafogli. Non spendete oltre le vostre possibilità e risparmiate un po’ soprattutto se recentemente avete avuto delle uscite impreviste. Bene l’amore soprattutto a metà settimana.

Cancro

Avete la Luna dalla vostra parte, approfittatene perché questa sarà una settimana davvero interessante sotto tutti i punti di vista. In generale lo sarà tutto il mese di agosto che sta per iniziare, attenti però all’opposizione di Saturno che potrebbe crearvi qualche fastidio.

Leone

Siete molto sicuri di voi stessi, ma attenzione, ci vuole davvero poco per farvi scendere dal piedistallo. Non esagerate con questa tracotanza e ricordate che le battaglie prima di vincerle bisogna affrontarle. In generale un periodo molto positivo.

Oroscopo Paolo Fox domani 29 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, la settimana si apre nel migliore dei modi per il vostro segno. Le novità migliori tuttavia arriveranno in particolare dalla seconda metà di agosto. In amore ritrovate fiducia e serenità nel weekend.

Bilancia

Amici della Bilancia, la settimana si apre con un po’ di stanchezza per il vostro segno. Ma non temete, le cose migliorano presto: già ad agosto infatti recupererete molto. Pazienza in amore, le tensioni con il partner non mancano.

Scorpione

In questo lunedì 29 luglio 2019, secondo l’oroscopo di domani di Paolo Fox, siete particolarmente nervosi a causa di diverse situazioni che vi impensieriscono. In queste settimane evitate i litigi con il partner, soprattutto per futili motivi.

Oroscopo Paolo Fox domani 29 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, giornata all’insegna della serenità e della stabilità. Siete particolarmente ottimisti e consapevoli delle vostre capacità, per cui andate avanti per la vostra strada consci di quanto potete dare. Sarete contagiosi con il vostro buonumore.

Capricorno

Domani 29 luglio, secondo l’oroscopo di Paolo Fox, non sarà certo la vostra giornata migliore. Siete particolarmente nervosi e frastornati. Non sapete bene che strada intraprendere e di chi vi potete fidare. Serve dunque molta prudenza, anche in amore.

Acquario

Cari Acquario, una giornata quella di domani in cui siete particolarmente sotto pressione, le stelle infatti non sono dalla vostra parte. Prima di prendere delle decisioni affrettate, meditate bene quello che state facendo, senza azzardi.

Pesci

Amici dei Pesci, finalmente riuscirete a risolvere problemi personali che vi portate dietro da tempo. Le stelle vi assistono. Attenti però al possibile ritorno di una vecchia fiamma e a non tenere in piedi due storie contemporaneamente.

