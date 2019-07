Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 28 luglio 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi domenica 28 luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 28 luglio 2019: Ariete, Sagittario, Gemelli, Vergine, Pesci

Tra i segni più fortunati di oggi domenica 28 luglio 2019 secondo l’oroscopo di Paolo Fox c’è sicuramente l’Ariete, favoriti infatti nuovi incontri soprattutto in amore: chi è single potrebbe rimettersi in pista e trovare l’anima gemella.

Una svolta nella propria vita sentimentale è prevista anche per il Sagittario, ma le stelle favoriscono anche storielle occasionali, per chi vuole solo divertirsi senza troppi impegni. D’altronde l’estate è fatta anche di questo.

Bene anche i Gemelli: secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi, infatti, rialzate la testa dopo un periodo molto complesso: miglioramenti sia nella vita professionale che in quella privata. Una fase di recupero anche per gli amici della Vergine: le stelle sono dalla vostra parte, approfittatene.

Novità molto positive in arrivo per gli amici dei Pesci: al top il lavoro, dove sono favoriti nuovi progetti e collaborazioni, soprattutto per chi vuole cambiare la propria vita professionale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Tra i segni meno fortunati di oggi 28 luglio c’è l’Aquario. Le tensioni infatti non mancano sia a livello lavorativo che nella vita privata. Attenti a non riversare questo stress sul partner. Giornata all’insegna della nostalgia per gli amici del Capricorno: soffrite la lontananza di persone a voi care. Abbiate pazienza, presto riuscirete a rivederle.

Un weekend complicato anche per lo Scorpione: mantenetevi calmi per evitare discussioni soprattutto con i colleghi e i superiori sul posto di lavoro. Questo vale anche per la Bilancia: contate fino a dieci prima di parlare.

