Oroscopo Paolo Fox 28 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 28 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, domenica 28 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Amici dell’Ariete, favoriti in questa domenica 28 luglio 2019 per il vostro segno nuovi incontri e opportunità, specie in amore per chi è single. Tuttavia bisogna anche sapersi accontentare, senza cercare per forza la perfezione.

Toro

Cari Toro, in questi ultimi giorni di luglio siete chiamati a mantenere la calma, perché potreste facilmente perdere la pazienza e innervosirvi. D’altronde avete Venere contro e questo potrebbe causarvi qualche tensione soprattutto in amore.

Gemelli

Amici dei Gemelli, in amore le cose migliorano per il vostro segno secondo l’oroscopo di Paolo Fox di oggi. Dopo un periodo conflittuale, infatti, ritrovate la serenità di coppia che avevate perduto. Bene anche il lavoro, con possibili promozioni.

Cancro

Per il Cancro una domenica all’insegna delle tensioni soprattutto in famiglia. Mantenete la calma per evitare inutili discussioni, soprattutto con chi vi circonda. Le cose per fortuna miglioreranno a partire da agosto, per cui resistete.

Leone

Amici del Leone, l’oroscopo Fox prevede tensione in vista sul lavoro in questa domenica 28 luglio 2019. Attenti perché ci potrebbe essere qualche collega che farà di tutto per mettervi il bastone fra le ruote. Voi andate avanti per la vostra strada.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 luglio 2019 | Vergine

Finalmente inizia una fase di recupero per il vostro segno, dopo un periodo davvero complicato soprattutto in amore. Le stelle sono dalla vostra parte, per cui approfittatene. Al top soprattutto la vita privata, con grandi novità dal punto di vista sentimentale.

Bilancia

Cari Bilancia, chi è single in questa domenica 28 luglio deve stare attento ad evitare tensioni che potrebbero portarvi a litigare con chi vi sta vicino. In effetti il caldo e lo stress in questo periodo la fanno da padrona, ma voi contate fino a dieci prima di aprir bocca.

Scorpione

Amici dello Scorpione, preparatevi perché secondo l’oroscopo di Paolo Fox si apre per voi un weekend all’insegna della tensione e dello stress nell’ambiente di lavoro. Cercate di mantenere la calma per evitare discussioni con colleghi e superiori.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 28 luglio 2019 | Sagittario

Il vostro segno gode del favore di Venere in questo weekend: approfittatene per regalarvi una domenica all’insegna della passione e dell’eros. D’altronde l’estate è fatta anche di questo. Favoriti nuovi incontri anche per chi è in cerca di una storia stabile.

Capricorno

Amici del Capricorno, siete particolarmente nostalgici in questo 29 luglio 2019. Secondo le previsioni del noto astrologo, infatti, la lontananza di persone a cui siete legate a livello affettivo potrebbe rendervi tristi e giù di morale.

Acquario

Paolo Fox oggi vi invita a mantenere la calma ed essere particolarmente cauti. In tutti campi, infatti, le tensioni sono dietro l’angolo: sia sul lavoro, nei rapporti con i colleghi, sia in amore, con possibili discussioni con il partner. Nervi saldi.

Pesci

Grandi novità in arrivo per il segno dei Pesci, specie sul lavoro. Se avete nuovi progetti da portare avanti, fatelo con fiducia, le stelle vi assistono. Favorite nuove collaborazioni per chi vuole cambiare la propria vita professionale.

