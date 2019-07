Oroscopo di oggi 28 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 28 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 28 luglio 2019.

L’oroscopo di TPI:

Oroscopo di oggi domenica 28 luglio 2019

Ariete

Cari Ariete, questa domenica sarà un tantino frenetica per voi che dovete assolutamente chiudere alcuni progetti in vista del nuovo mese. Nessuno sembra curarsi della vostra urgenza, non ricevete alcun aiuto e la cosa inizia a infastidirvi. Anziché aspettare che siano gli altri a proporsi, perché non alzate la mano e chiede aiuto voi?

Toro

Cari Toro, la giornata di oggi vi metterà davanti a qualche turbolenza famigliare, non avete tollerato alcuni atteggiamenti negli ultimi giorni, l’avete affrontata come una mancanza di rispetto e se non imparate a lasciar correre talvolta vorrà dire che non andrete mai avanti.

Oroscopo di oggi 28 luglio 2019 | Gemelli

Cari amici dei Gemelli, l’oroscopo di oggi vi vede un tantino intolleranti all’esistenza, non avete voglia di sopportare le persone né i loro problemi, ed ecco perché tenterete la fuga, per evitare inutili scontri. Per fortuna al vostro fianco ci sarà il vostro partner che proverà a placare la vostra inutile rabbia.

Cancro

Cari Cancro, questa sarà una giornata positiva che vi vedrà in vena di successi. Il lavoro promette bene, nonostante l’estate che procede a rilento il vostro lavoro corre come un treno e senza fermate intermedie tra voi e la meta. Non a caso chi di competenza noterà il vostro slancio e lo premierà.

Leone

Cari Leone, siete fuori fase nonostante l’estate doni allegria e luce al vostro segno. Forse avevate dei progetti che poi non sono stati realizzati, qualcuno vi ha messo il bastone tra le ruote e non sapete come tornare sulla giusta strada.

Oroscopo di oggi 28 luglio 2019 | Vergine

Cari Vergine, siete un po’ malinconici questa domenica, forse perché non riuscite a lasciarvi alle spalle i cattivi ricordi. Non potete vivere sempre nel passato, dovete anche saper guardare avanti e circondarvi di energia positiva, lasciatevi consigliare da qualche persona amica che potrà aiutarvi a superare questo momento difficile.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, vi siete concessi spese folli in questo periodo forse per consolare il vostro pessimo stato d’animo, nessuno ve ne farà una colpa ma dovete fermarvi adesso altrimenti supererete un limite di cui vi pentirete per parecchio tempo.

Scorpione

Cari Scorpione, questo è un periodo di lotta interiore, siete combattuti sul da farsi forse perché non vi è chiaro per cosa state gareggiando, qual è l’obiettivo? Non vi piace muovere la vostra mossa senza sapere cosa si vince, ed ecco perché dovreste fermarvi un secondo e riflettere su quello che vorreste dalla vita. Troppa indecisione più fare più male che bene.

Oroscopo di oggi 28 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, questa sarà una giornata intensa per quelli di voi che dovranno affrontare qualche emergenza lavorativa. Avete la testa da un’altra parte, forse anche a causa dell’amore che non vi permette di concentrarvi a dovere sulla vostra carriera. Dovete imparare a scindere le due cose.

Capricorno

Cari Capricorno, sarete un po’ stanchi in quest’ultima domenica di luglio. Vorreste passare il vostro tempo su una sdraio sulla spiaggia e invece ad alcuni di voi toccherà lavorare. Non badate al maltempo, non deve essere lo specchio del vostro pessimo umore, ma siete troppo suggestionabili quindi potreste cadere nella trappola della tristezza.

Acquario

Cari Acquario, un litigio in famiglia vi ha messo di malumore. Forse a causa di un fraintendimento si è alzato un polverone e nessuno dei coinvolti vuole fare un passo indietro.

Pesci

Cari Pesci, approfittate della vostra vena artistica per darvi da fare. Questa domenica di luglio vi permetterà di focalizzare l’attenzione su quello che più vi piace, non perdete quest’occasione perché da agosto potrebbe esserci qualche spiacevole sorpresa in serbo per voi.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.