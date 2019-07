Oroscopo di oggi 28 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 28 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di domenica 28 luglio 2019.

Oroscopo settimanale Paolo Fox: le previsioni segno per segno dal 22 al 28 luglio 2019

Oroscopo di oggi domenica 28 luglio 2019

L’OROSCOPO DI OGGI 28 LUGLIO 2019, SEGNO PER SEGNO

Ariete

Cari Ariete, questa domenica si prospetta per voi all’insegna della fortuna, soprattutto in campo sentimentale. Con Marte vicino a Venere e Giove in Sagittario potete permettervi di sognare in grande insieme al vostro partner. Vedete il mondo filtrato da un paio di lenti rosa? Non toglietele! La giornata è infatti propizia per proposte di matrimonio e progetti a lungo termine. Se volete figli, è il momento di parlarne con il vostro partner.

Toro

Cari Toro, per voi la parola d’ordine del giorno è: Riposo. Non tirate la corda, piuttosto tentate di allentare la tensione. I giorni scorsi sono stati segnati da un sovraccarico emotivo per questioni legate alla casa e alla vita familiare: colpa di Marte in Leone, che vi ha reso più vulnerabili e impulsivi del solito. Oggi, anche Venere entra in quel segno. Perciò il consiglio di Branko è: relax! Approfittate di questo giorno di ferie per prendervi cura del vostro corpo, messo a dura prova la settimana scorsa. Per i single possono esserci incontri interessanti.

L’OROSCOPO DI OGGI 28 LUGLIO 2019, SEGNO PER SEGNO

Gemelli

Gemelli, che cielo! Le stelle non potrebbero essere più clementi con voi, specialmente per quanto riguarda l’amore. Venere e Marte in Leone vi assicurano gioia e prosperità con il vostro partner, che potrà godere dei vostri influssi benefichi. Giove vi rende particolarmente pusillanimi nel lavoro, ma quando si parla di affari questo non è un difetto. Godetevi queste stelle propizie, cari Gemelli!

Cancro

Amici del Cancro, basta guardare al passato! Certo, la vostra indole vi spinge a ricordarvi tutto, ma nella giornata di oggi Branko vi invita ad abbandonare i vostri progetti di vendetta nei confronti di qualcuno che vi ha deluso in amore. Piuttosto, lasciatevi tutto alle spalle e guardate avanti, perché Nettuno cerca per voi un tesoro. Non si escludono flirt e giochi di seduzione.

CALCOLA IL TUO ASCENDENTE

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO SECONDO PAOLO FOX

Leone

Cari amici del Leone, oggi siete particolarmente “focosi” ed esuberanti. Venere che si associa a Marte e Giove vi assicura fortuna in amore, grazia e gioia di vivere. Per i più giovani (ma non solo) non si escludono possibili colpi di testa e infedeltà verso il partner: colpa del capriccioso Urano. Ma poi s itorna sempre all’ovile. Se state pensando di consolidare la vostra unione con il matrimonio, questo è il momento di procedere. Figli in arrivo.

Vergine

Cari amici della Vergine, è tempo di gettare acqua sul fuoco delle vostre arrabbiature! La Luna in Gemelli è ancora foriera di qualche contrarietà, ma non lasciatevi travolgere perché Mercurio benevolo vi protegge e fa la guardia ai soldi e alla carriera. Il momento è propizio per prendere contatti lavorativi con persone influenti. Fortunate anche le decisioni in campo familiare, a condizione che vi segniate questo promemoria: leggerezza!

Bilancia

Cari Bilancia, negli ultimi tempi siete davvero irresistibili. Merito del Sole e di Marte in Leone che vi rende particolarmente fantasiosi. Questa mattina Venere porta nuovi appassionati slanci. Per le donne single nate sotto questo segno, il momento è propizio per trovare l’amore e lo resterà fino al prossimo 21 agosto (con un picco nel giorno di Ferragosto). Approfittatene!

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX

Scorpione

Amici dello Scorpione, l’energia che vi contraddistingue non vi abbandona mai, ma a che prezzo! Per questa domenica 28 luglio, Branko vi sconsiglia di tirare la corda. Piuttosto, approfittate per riposarvi e accumulare forza per la prossima settimana. Avere Sole, Marte, Venere e Urano contro non è una passeggiata per nessuno, nemmeno per voi. Durante le scorse settimane vi siete messi alla prova duramente e avete abbattuto alcuni vostri limiti. Ora, occupatevi della cura del corpo e della mente.

Sagittario

Cari Sagittario, oggi le stelle vi sorridono! Leone vi manda influssi positivi, felicità e fortuna con i soldi. Se state pensando di fare un investimento o di concludere un affare, questo è il momento giusto. L’unica nota negativa è la Luna, oggi ancora in Gemelli, che vi rende un po’ irascibili con le persone che vi stanno vicine. Ciò detto, il cielo è propizio per nuovi incontri che potrebbero trasformarsi in storie durature. È un ottimo momento anche per chi ha in mente di fare figli.

Capricorno

Amici del Capricorno, avete mai scritto “Ti Amo” sulla sabbia? È il momento di farlo. Le stelle per voi sono all’insegna del batticuore, dei nuovi amori e del romanticismo estivo. Con Venere in Leone, il vostro agosto sarà indimenticabile, la passione potrebbe consumarvi. Per il momento, godetevi il mare e preparatevi alla felicità.

COSA LEGGERE QUEST’ESTATE, A OGNI SEGNO UN LIBRO

Acquario

Cari amici dell’Acquario, nella giornata di oggi Branko vi sconsiglia di buttarvi fra le braccia di chi capita. Talvolta il vostro anticonformismo e la vostra impulsività vi spingono a fare cose di cui non siete del tutto convinti nemmeno voi. Coloro che sono in coppia con i segni di fuoco (Ariete, Leone e Sagittario) risentiranno dei loro influssi benefichi. Mercurio e Giove vi aiutano a individuare le occasioni giuste.

Pesci

Cari Pesci, vi state ancora confrontando con qualche avversità in ambito professionale. La vostra bravura e la vostra dedizione non sono messe in discussione, ma talvolta è l’ambiente che vi circonda a remarvi contro. In amore, invece, Branko vi vede particolarmente fortunati. Che si tratti di un partner di lunga data o di un amore tutto nuovo, passione creatività non vi mancheranno.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO