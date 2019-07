Il numero della Hunziker finisce sui social: la conduttrice costretta a fare una cosa mai fatta prima | VIDEO

Continua la divertente vicenda del numero di telefono di Michelle Hunziker postato sul web dalla figlia Aurora Ramazzotti. L’episodio risale a giovedì 25 giugno, quando cioè la 22enne di Sorengo ha pubblicato sulla sua pagina Instagram uno screenshot in cui era visibile il contatto di sua madre. Da quel momento, i fan si sono scatenati e Michelle Hunziker è stata letteralmente sommersa da chiamate e messaggi. Al punto da dover ricorrere a un rimedio in extremis.

Aurora Ramazzotti posta il numero della madre sui social: Michelle Hunziker disperata

Senza perdere il suo proverbiale sorriso, la moglie di Tomaso Trussardi racconta quello che le è successo in un video su YouTube. “Sono stati due giorni tragicomici.- esordisce- Il telefono non smetteva di squillare. Non sono riuscita neanche a fare una Storia (su Instagram, ndr.)”.

“Mi sono ritrovata nei gruppi Whatsapp di grigliate e allenamenti di tutta Italia”, continua divertita la conduttrice, dimostrando di non prendersi troppo sul serio. Michelle Hunziker pensa addirittura a ringraziare i fan per le attenzioni che le hanno dedicando, spiegando il motivo per cui non ha risposto.

“Per prima cosa vi devo ringraziare per tutto l’affetto. Ho letto tutti i messaggi, ma non sono riuscita a rispondervi perché il telefono era inutilizzabile. L’ho messo anche in modalità aereo, ma alla fine sono stara costretta a fare una cosa che non avevo mai fatto in 25 anni, cambiare il mio numero di telefono”, dice Michelle Hunziker.

Nelle giornate scorse Michelle Hunziker aveva implorato i fan di non inondarla di messaggi proprio per non costringerla a ricorrere a questa soluzione.

“Mi stanno arrivano 60 milioni di messaggi al secondo. Per favore non inondatemi di telefonate… Vi prego, vi voglio bene, non voglio cambiare numero. Devo usare il telefono per parlare con mio marito e le mie bambine”. Niente da fare. Alla fine, Michelle Hunziker ha dovuto abbandonare il suo solito contatto per farse uno tutto nuovo.

Intanto, però, arriva la “minaccia” (ovviamente scherzosa) alla figlia dispettosa: “Aurora stai attenta, la vendetta è un piatto che va servito freddo, metterò anche il tuo numero di telefono in rete”, ha concluso nel video. I fan della coppia madre-figlia possono sfregarsi le mani (anche se tutto fa pensare che si tratti di uno scherzo).