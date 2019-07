Le assurde regole che i vicini di Harry e Meghan devono rispettare: “Ridicolo, nemmeno la regina chiede tanto”

Sembra che i Duchi di Sussex si stiano alienando sempre più i favori del popolo britannico. Il loro desiderio di riservatezza si sta rapidamente trasformando in un’ossessione: dalla segretezza che aleggiava sul parto di Meghan al rifiuto di rivelare i nomi del padrino e della madrina di Archie, pare che la coppia reale non voglia condividere nulla o quasi con i “sudditi”.

L’ultima arriva dal Frogmore Cottage, dove è stata pubblicata una lunga lista di regole che i vicini dei Sussex devono rispettare quando si trovano in loro presenza (più che altro, in realtà, si tratta di veri e propri divieti).

Nella lista resa nota durante una riunione dei residenti si legge: “Non avvicinare o approcciare conversazioni con la coppia, rispondere buongiorno solo se la coppia saluta per prima, non accarezzare i loro cani anche se questi si avvicinano, non chiedere di vedere Archie, non chiedere di portare a spasso i cani e non spedire alcuna lettera tramite la casella postale di Frogmore Cottage”.

Insomma le regole di “convivenza” con i Duchi di Sussex si traducono in un semplice divieto di qualsiasi forma spontanea di comunicazione o avvicinamento. Dal canto loro, i vicini non hanno gradito. Abituati alla presenza di reali, gli abitanti del luogo non hanno tardato a fare il paragone con la Regina Elisabetta, a detta loro molto più amichevole della giovane coppia. “È stupefacente- ha detto un testimone- Non ho mai sentito una cosa del genere. Tutti quelli che vivono nella proprietà lavorano per loro e sanno come comportarsi in modo rispettoso, nemmeno la regina ha mai chiesto tanto”.

E continua: ” È sempre stata felice di salutarci. È davvero assurdo. È normale per un inglese salutare un vicino e dare una pacca affettuosa ad un cane. La Regina si intrattiene volentieri con i suoi vicini e spesso prende il tè con i residenti della sua proprietà, è molto amichevole”.

Insomma, Harry e Meghan non sembrano nutrire alcun desiderio di vicinanza con il popolo britannico. Il che è strano se si considera che uno è il secondogenito della Principessa più amata della storia inglese moderna e l’altra si è sempre professata progressista e anticonformista. A onor del vero, però, va specificato che Buckingham Palace ha replicato alle critiche precisando che “il Duca e la Duchessa di Sussex non sono a conoscenza di queste regole”.

“Lo scopo del briefing- si legge ancora nella nota- era quello di aiutare la piccola comunità di residenti a dare il benvenuto a due nuovi abitanti e come gestire un loro possibile incontro”.

