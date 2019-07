Gp Germania 2019, vince Verstappen | Il risultato del Gran Premio di Formula 1 | Chi ha vinto

A Hockenheim, in Germania, vince Verstappen l’undicesimo Gran Premio di questa stagione di Formula 1. Una gara molto emozionante e con tanti colpi di scena, a causa della forte pioggia che si è abbattuta sul circuito sparigliando le carte. Sul podio del Gp Germania 2019 anche Vettel, secondo dopo una meravigliosa rimonta, e Kvyat. Disastro Mercedes. Ecco il risultato e la sintesi della gara.

Dopo le qualifiche, partiva in pole Hamilton, seguito da Verstappen, terza l’altra Mercedes di Bottas. Male le due Ferrari di Vettel e Leclerc: il francese partiva decimo, addirittura ultimo Vettel, che ha compiuto così una delle più grandi rimonte della storia della Formula 1. Posizioni completamente stravolte da questa pazzesca gara del 28 luglio 2019.

Il calendario dei Gp di Formula 1 per la stagione 2019: tutte le date

Gp Germania 2019, la gara

La pioggia domina questo Gran Premio, tanto che la direzione di gara decide di effettuare una serie di giri con la safety car prima di dare il via ufficiale alla gara. Al primo giro, con una serie di sorpassi, Leclerc è terzo.

Al giro 3 Perez finisce contro il muro per cui rientra la safety car. Intanto inizia il recupero clamoroso di Vettel: partito ventesimo, dopo otto giri è già sesto. Benissimo anche Leclerc, che arriva fino al secondo posto: la splendida gara del giovane pilota Ferrari si interrompe però al 29esimo giro, quando va a sbattere contro il muro e non riesce più a tornare in pista.

Anche Hamilton perde posizioni importanti dopo un testacoda che lo costringe al rientro ai box. Come se non bastasse, al pilota Mercedes vengono dati 5 secondi di penalità perché ha tagliato la pista nel rientrare ai box.

Nel finale del Gp di Germania altro testacoda per Hamilton, mentre Bottas finisce a muro, come prima di lui Leclerc e Hulkenberg. Una domenica da dimenticare per le Mercedes che chiudono a zero punti.

Straordinario invece Vettel, che negli ultimi giri sorpassa prima Stroll e poi Kvyat e arriva così al secondo posto, dopo essere partito ventesimo. Vince Verstappen, bravo a sbagliare pochissimo. Terzo Kvyat. Grazie al quattro volte campione del mondo, può gioire la Ferrari, nonostante il botto di Lecrerc. Un weekend da dimenticare invece per la Mercedes, che non porta a casa neppure un punto.

Dove vedere in streaming e in diretta tv tutte le gare della stagione 2019 di Formula 1