Fiore del deserto, tutto quello che c’è da sapere sul film in onda stasera su Canale 5

Fiore del deserto: trama, cast, e streaming del film in onda su Canale 5

Questa sera su Canale 5 va in onda in prima serata alle 21.20 Fiore del deserto, film biografico tedesco del 2009 per la regia di Sherry Hormann che racconta la storia della modella e attivista somala Waris Dirie che, nata nel deserto in una famiglia nomade, fuggì da un destino amaro, lo stesso toccato a molte ragazze come lei: povertà e sfruttamento.

Waris Dirie, a cui praticarono l’infibulazione da piccolissima, si è spesa molto come attivista per contrastare questa barbarie, tanto che Kofi Annan la nominò ambasciatrice delle Nazioni Unite per la lotta contro le mutilazioni genitali femminili; proprio alla terribile pratica Waris ha dedicato un suo libro autobiografico, Fiore del deserto, da cui è tratto l’omonimo film.

Nei panni della donna somala c’è la bellissima modella Liya Kebede. Ma vediamo qui di seguito le altre informazioni sul film: la trama completa, il cast e come vederlo in tv e in streaming.

Trama

Il film racconta la storia di Waris Dirie, la cui vita inizia nei deserti africani per poi proseguire nel mondo delle top model. Nata in un villaggio della Somalia, da una famiglia di nomadi con dodici figli, quando era una bambina di soli 3 anni Waris subisce l’infibulazione e quando ne ha tredici il padre la vende a un uomo di sessant’anni.

Non accettando quel destino crudele, la donna fugge a Mogadiscio e poi a Londra, nella residenza di uno zio ambasciatore, dove inizia a lavorare come cameriera. Quando l’uomo viene richiamato in Somalia, lei decide di restare in Inghilterra. Sola e analfabeta inizia a guadagnarsi da vivere con lavori umili e si iscrive a una scuola serale. Un giorno, poi, il fotografo Terry Donaldson, la convince a posare e all’improvviso il suo destino cambia. Wars inizia una fortunatissima carriera di fotomodella, al culmine della quale la donna trova il coraggio di raccontare la propria storia. Oggi Waris Dirie è la portavoce ufficiale della campagna ONU contro le mutilazioni femminili.

Fiore del deserto film | Cast

Qui di seguito il cast di Fiore del deserto, con gli attori e i rispettivi personaggi interpretati nella pellicola:

Liya Kebede – Waris Dirie

– Waris Dirie Sally Hawkins – Marylin

– Marylin Craig Parkinson – Neil

– Neil Meera Syal – Pushpa Patel

– Pushpa Patel Anthony Mackie – Harold Jackson

– Harold Jackson Juliet Stevenson – Lucinda

– Lucinda Timothy Spall – Terry Donaldson

Fiore del deserto film | Streaming e diretta tv

Dove vedere quindi il film in onda questa sera? Come già anticipato, la commedia va in onda questa sera – domenica 28 luglio 2019 – alle 21.20 su Canale 5.

Per vederlo, quindi, vi basta sintonizzarvi sul quinto canale del digitale terrestre (o sul 505, per vederlo in HD). O ancora, potete trovare Canale 5 anche sul canale 105 del decoder di Sky.

Il film è disponibile però anche in streaming su Mediasetplay, la piattaforma streaming di Mediaset dove sono presenti le dirette di tutti i canali della rete ammiraglia del Biscione.