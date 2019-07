Egan Bernal, chi è il colombiano vincitore del Tour de France 2019

Si conclude, un po’ a sorpresa, il Tour de France 2019, uno dei più combattuti e incerti degli ultimi dieci anni. Il vincitore di questa edizione è il colombiano Egan Bernal, che è riuscito a imporsi nonostante non avesse i favori del pronostico. 22 anni appena, è il terzo vincitore più giovane di sempre. Inoltre, quasi come un segno del destino, è nato lo stesso giorno di Marco Pantani. Ecco chi è Egan Bernal.

Egan Arley Bernal Gómez ed è nato a Zipaquirà, a 2.650 metri d’altezza, in Colombia, nel dipartimento di Cundinamarca. Non a caso si è dimostrato molto bravo proprio in salita, e in particolare sul Col de l’Iseran, dove ha staccato tutti gli avversari, ipotecando così la vittoria del Tour.

Bernal è una sorta di predestinato del ciclismo, visto che la sua passione per le due ruote era evidente sin dalla tenera età. Ora, con il trionfo in Francia, tutto il mondo ha conosciuto questo colombiano dalle innate doti.

Nato il 13 gennaio 1997 (lo stesso giorno di Pantani), con i suoi 22 anni e 196 giorni Bernal si piazza al terzo posto in questa speciale classifica, dietro a due corridori francesi: Henry Cornet nel 1904 e François Faber nel 1909. Epoche neppure lontanamente paragonabili.

Il primo successo in carriera per Bernal arriva nel 2014, ai mondiali juniores di mountain bike di Lillehammer dove arriva secondo e conquista l’argento. L’anno successivo ottiene il bronzo. I sue due procuratori italiani, Paolo Alberati e Maurizio Fondriest, lo presentano a Gianni Savio: il manager ne resta colpito e lo fa firmare per la Androni Giocattoli.

Il suo nome inizia a circolare tra gli addetti ai lavori del ciclismo. Alla Settimana Internazionale di Coppi e Bartali il colombiano ottiene la maglia di miglior giovane. Il primo vero successo arriva per Bernal con la conquista della seconda tappa del Sibiu Tour, in Romania.

Nel 2017 arriva nono alla Vuelta a San Juan e tredicesimo al Giro di Lombardia. Dal 2018 passa al Team Sky, dando la svolta vera alla sua carriera. A luglio partecipa al Tour, al fianco di Froome e Thomas, dimostrando di essere un predestinato.

Quest’anno la definitiva consacrazione per Bernal, con il passaggio al Team Ineos. A marzo vince la Parigi-Nizza, a giugno il Giro di Svizzera. Deve dare forfait al Giro d’Italia dopo una frattura alla clavicola. Poi il capolavoro sull’Iseran e la vittoria del Tour de France 2019, il primo colombiano della storia a riuscire nell’impresa.

