Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 28 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, domenica 28 luglio 2019:

Concorsi Regione Emilia Romagna: ecco i bandi per 447 posti

La Regione Emilia Romagna ha pubblicato – dopo 10 anni di blocco delle assunzioni – dei bandi finalizzati all’inserimento, nel triennio 2019-2021, di diversi profili, quali:

37 Specialisti programmazione del territorio, della mobilità e della tutela ambientale

43 Specialisti gestione del territorio e del patrimonio pubblico

83 Specialisti in materie economiche e finanziarie

59 Specialisti della trasformazione digitale

108 Specialisti amministrativo giuridici

117 Specialisti agro forestali

Altri bandi sono poi attesi per novembre-dicembre 2019. Ai fini della partecipazione è necessario essere in possesso, oltre ai generali requisiti di accesso ai concorsi pubblici, la laurea triennale, specialistica, magistrale (o titolo equivalente di vecchio ordinamento) in base al profilo d’interesse.

È possibile inviare la propria candidatura identificandosi tramite credenziali Spid (qui come si ottengono) entro e non oltre le ore 13 del 13 settembre 2019.

A questo link tutti i dettagli sui bandi, i requisiti e le modalità di invio della candidatura

Concorso del ministero della Giustizia per 2.329 funzionari giudiziari

Venerdì 26 luglio 2019 è stato pubblicato in Gazzetta Ufficiale il bando di concorso del ministero della Giustizia per l’assunzione di un totale di 2.329 funzionari giudiziari.

Questi 2.329 posti sono così ripartiti:

2.242 posti per funzionari giudiziari da inserire negli uffici dell’Amministrazione giudiziaria

posti per funzionari giudiziari da inserire negli uffici dell’Amministrazione giudiziaria 67 posti per funzionari amministrativi da inserire negli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile

posti per funzionari amministrativi da inserire negli uffici del Dipartimento per la giustizia minorile 20 posti per funzionari dell’organizzazione e delle relazioni da inserire negli uffici del Dipartimento dell’Amministrazione penitenziaria

In questo articolo tutti i dettagli sui requisiti di partecipazione, le modalità di invio della domanda e le prove selettive previste.

Concorso Camera dei Deputati, il 30 luglio i bandi per 38 consiglieri parlamentari

Novità importanti per quanto riguarda il concorso Camera dei Deputati 2019. Martedì 30 luglio in Gazzetta Ufficiale verranno infatti pubblicati i primi due bandi finalizzati all’assunzione di 38 consiglieri parlamentari.

In questo articolo tutti i dettagli.

