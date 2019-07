Carabiniere ucciso a Roma, il profilo Instragram di Elder: “La morte è garantita, la vita no”

Finnegan Lee Elder, il ragazzo americano che ha confessato di aver ucciso il carabiniere Mario Cerciello Rega, ha scritto nella descrizione del proprio account Instagram la frase: “King of nothing – Death is guaranteed, life is not”, che tradotta in italiano significa “Re del niente – La morte è garantita, la vita no”. “King of nothing” è scritto in un font di stile gotico. La descrizione è accompagnata dalle emoj di due spade incrociate e di un cane.

Il profilo Instagram di Elder (@finntrill) è privato: il giovane conta circa 1.200 follower e ha come immagine del profilo una foto auto-scattata con il cellulare davanti a uno specchio, il suo volto è coperto dallo smartphone, mentre si scorge il tatuaggio di una croce sulla spalle sinistra.

Da San Francisco la sua famiglia ha rilasciato una dichiarazione sulla vicenda del carabiniere ucciso. “Scriviamo per esprimere le nostre più sentite condoglianze alla famiglia e alla comunità in lutto per il brigadiere Cerciello Rega. Siamo scioccati e sgomenti per gli eventi che sono stati raccontati, abbiamo pochissime informazioni indipendenti su questi eventi”, si legge nella nota. “Non siamo stati in grado di avere alcuna comunicazione con nostro figlio. Chiediamo di rispettare la nostra privacy in questo momento difficile. I nostri pensieri sono rivolti a tutti coloro che sono stati colpiti da questa tragedia”.

Finnegan Lee Elder, nato nel 2000 a San Francisco, è attualmente in arresto in Italia: il 19enne ha confessato di aver ucciso con otto coltellate il vicebrigadiere Mario Cerciello Rega nella notte tra giovedì 25 e venerdì 26 luglio. In manette è finito anche il suo amico Christian Gabriel Natale Hjorth: i due si trovavano insieme al momento della colluttazione con il carabiniere [qui la ricostruzione completa del caso].

