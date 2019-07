Carabiniere ucciso a Roma, spunta l’audio della telefonata al 112

Spunta un’importante registrazione audio di una telefonata nella vicenda del carabiniere ucciso a Roma la notte tra il 25 e il 26 luglio. Si tratta della chiamata al 112 di Sergio Brugiatelli, l’uomo derubato dello zaino che ha innescato l’operazione sfociata nella morte del vice brigadiere Mario Cerciello Rega. I due ragazzi americani accusati dell’omicidio del miliare avrebbero rubato il borsello all’uomo come ritorsione per una dose di aspirina spacciata per cocaina.

Carabiniere ucciso a Roma, l’audio della telefonata per denunciare furto e ricatto

L’audio della telefonata conferma che il 45enne Brugiatelli ha davvero contattato il 112, proponendo ai militari dell’Arma di farsi trovare al posto suo al momento della restituzione. A contattare i carabinieri è inizialmente una donna spiegando che accanto a lei c’è una persona derubata a cui i ladri chiedevano tra gli 80 e i 100 euro per riavere la borsa. Poi passa il telefono a Brugiatelli, che racconta come sarebbero andate le cose.

“Buonasera, mi hanno rubato la borsa, sono in piazza Gioacchino Belli, questi ragazzi mi hanno chiesto il riscatto dei soldi. Devo fare una denuncia: dentro avevo documenti, patente, codice fiscale, soldi”, sono le parole nella chiamata al 112.

E ancora: “Se potete venire vi do il numero, se potete rintracciarli… mi sono anche scappati… a piedi”. Poi la richiesta di indicazioni da parte del 112: dove si trova lei? “A piazza Gioacchino Belli. Ho una bicicletta grigio, mi vedete davanti al bar… sono in pantaloncini blu, scarpe bianche. Vi do il numero e provate a chiamare”. “Attenda lì, stiamo arrivando”, la risposta dei carabinieri.

Stando a quanto ricostruito finora i due americani accusati dell’omicidio del carabiniere Mario Cerciello Rega avrebbero detto al pusher che avrebbero restituito il borsello soltanto in cambio di 100 euro e un grammo di cocaina. In seguito però all’appuntamento il vice brigadiere che ha perso la vita e il suo collega Andrea Varriale. I due militari, dopo essersi qualificati, sono stati aggrediti con ferocia. Cerciello ha perso la vita dopo essere stato colpito da 8 coltellate, da Finnegan Lee Elder, 19enne di San Francisco.

