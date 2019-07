🔴 SE CERCHI TUTTE LE NEWS DI TV COSTANTEMENTE AGGIORNATE E GLI ASCOLTI, CLICCA QUI

Ascolti tv ieri sera 27 luglio 2019 | Dati Auditel | Share | Techetechetè Superstar | Ciao Darwin | Ritorno al futuro

Un sabato sera ricco per quanto riguarda i palinsesti televisivi. Rai e Mediaset, soprattutto, hanno intrattenuto i propri pubblici con bei film e le repliche di amati programmi. Su Rai 1 è andata in onda una nuova puntata di Techetecheté Superstar, questa volta dedicata a due artiste eccezionali della musica italiana, Mina e Raffaella Carrà. Su Canale 5, come diverse settimane a questa parte, è tornato il divertente programma condotto da Bonolis e Laurenti, Ciao Darwin, mentre su Rai 3 e Italia sono andati in onda rispettivamente Cinderella Man e Ritorno al futuro.

Ma chi avrà vinto la battaglia degli ascolti tv di sabato 27 luglio 2019? Vediamolo insieme.

Ascolti tv | 27 luglio 2019 | Sabato | Chi ha vinto la serata

Su Rai1 Techetechetè Superstar – Pronto, Raffaella?… Sono Mina! ha superato, anche se di poco, la concorrenza di Mediaset con i suoi 2.495.000 spettatori pari al 15.5% di share. Canale 5, infatti, ha ottenuto con Ciao Darwin 7 2.007.000 spettatori pari al 15.5% di share.

Su Rai2 il film La Doppia Immagine dei miei desideri è stato visto da 1.081.000 spettatori (6.7% di share), mentre su Italia 1 il celebre Ritorno al Futuro ha tenuto incollati allo schermo 1.098.000 spettatori (7.3%).

Continuando con i film in programmazione ieri sera, sabato 27 luglio, su Rai3 Cinderella Man – Una Ragione per Lottare lo hanno guardato in 642.000 per uno share del 4.1%. Su Rete4 la soap opera Una Vita ha guadagnato un a.m. di 866.000 spettatori (5.9% di share), mentre su La7 Little Murders ha interessato 332.000 spettatori (2.9%).

Su Tv8 Amanda Knox – La storia senza Fine ha infine attratto un pubblico di 278.000 spettatori (1.8%), mentre sul Nove Caccia a Ottobre Rosso è stato visto da 372.000 spettatori (2.6% di share).

Ascolti tv | 27 luglio 2019 | Access prime time | Auditel ieri sera

Per quanto riguarda la fascia di access prime time su Canale 5 Paperissima Sprint ha avuto ascolti per 2.325.000 spettatori e per uno share del 14.6%, ,mentre Italia 1 con CSI ha guadagnato il 4.5% di share con i suoi 694.000 spettatori.

Su Rete 4 Stasera Italia lo hanno guardato in 807.000 telespettatori(5.3% di share) nella prima parte e 970.000 (6%) nella seconda, mentre invece La7 con In Onda ha raccolto un audiance di 874.000 spettatori (5.4%).