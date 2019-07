Tour de France 2019, il vincitore è Egan Bernal

Il vincitore del Tour de France 2019 è Egan Bernal. Decisive per la sua vittoria finale gli ultimi tapponi di montagna, che lo hanno consacrato maglia gialla di questa edizione del Tour. Il colombiano ha controllato bene la corsa sull’ultima salita di Val Thorens e ha così difeso brillantemente la maglia gialla che aveva conquistato nella giornata di ieri.

Si chiude così, con il tradizionale arrivo sugli Champs Elysèes a Parigi, questa edizione del Giro di Francia che ha regalato diversi momenti esaltanti, arrivi in volata e grandi emozioni per tutti gl iappassionati di ciclismo.

Domani la passerella conclusiva a Parigi che non modificherà la graduatoria.

Ma chi è Egan Bernal, vincitore del Tour de France 2019?

Tour de France 2019, chi è Egan Bernal

Come un grande del ciclismo italiano – Marco Pantani – Egan Arley Bernal Gomez è nato il 13 gennaio del 1997 a Zipaquirà, dipartimento di Cundinamarca, Colombia. Di lui si parla dal 2014 quando ai mondiali juniores di mountain bike di Lillehammer conquista il secondo posto; all’edizione successiva, invece, conquisterà la medaglia di bronzo.

Poco dopo da Barcellona si trasferisce in Sicilia, a Catania su invito del suo manager Paolo Alberati.

Vince in Romania il Sibiu Tour, poi arriverà quarto al Tour de l’Avenir, una delle più prestigiose rassegne riservate a ciclisti under 23, dopo essere arrivato sempre tra i primi 10 in tutte le tappe di montagna. Miglior giovane alla Vuelta del 2017, l’anno dopo passa al Team Sky – ora Ineos – e va a vivere sui Pirenei, in Andorra, e partecipa al suo primo Tour al fianco di Froome e Thomas; vincerà anche la Parigi Nizza e il Giro di Svizzera. Non ha partecipato all’ultimo Giro d’Italia a quanto pare per una frattura alla clavicola.

Tour de France 2019, la classifica generale finale

Ecco la classifica generale finale del Tour de France 2019 a conclusione delle 21 tappe:

Tour de France 2019 | Gli italiani in gara

Quali sono gli italiani in gara al Tour de France 2019? Di seguito l’elenco dei ciclisti italiani e le rispettive squadre:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

