Tour de France 2019 risultato ventesima (20) tappa: il vincitore. Chi ha vinto oggi 27 luglio

La ventesima (20) tappa del Tour de France 2019, di 120 chilometri con partenza da Albertville e arrivo a Val Thorens, è stata vinta da Vincenzo Nibali.

Vincenzo Nibali ha vinto per distacco la 20/a e penultima tappa del 106/o Tour de France di ciclismo, da Albertville a Val Thorens, lunga solo 59,5 chilometri dopo la riduzione del percorso a causa del maltempo.

Il colombiano Egan Bernal ha ipotecato il successo della corsa francese, confermandosi in maglia gialla prima dell’ultima tappa in programma domani da Rambouillet a Parigi, di 128 chilometri.

LA CLASSIFICA DELLA 20a TAPPA

1 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN – MERIDA 01H 51′ 53” – B : 10” –

2 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 01H 52′ 03” + 00H 00′ 10” B : 6” –

3 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 01H 52′ 07” + 00H 00′ 14” B : 4” –

4 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 01H 52′ 10” + 00H 00′ 17” – –

5 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 01H 52′ 10” + 00H 00′ 17” – –

6 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 01H 52′ 16” + 00H 00′ 23” – –

7 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 01H 52′ 16” + 00H 00′ 23” – –

8 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 01H 52′ 18” + 00H 00′ 25” – –

9 WOUT POELS 6 TEAM INEOS 01H 52′ 23” + 00H 00′ 30” – –

10 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 01H 52′ 23” + 00H 00′ 30”

La CLASSIFICA GENERALE TOUR DE FRANCE (dopo la 20esima tappa):

1 EGAN BERNAL 2 TEAM INEOS 79H 52′ 52” – B : 8” –

2 GERAINT THOMAS 1 TEAM INEOS 79H 54′ 03” + 00H 01′ 11” – –

3 STEVEN KRUIJSWIJK 81 TEAM JUMBO – VISMA 79H 54′ 23” + 00H 01′ 31” B : 4” –

4 EMANUEL BUCHMANN 12 BORA – HANSGROHE 79H 54′ 48” + 00H 01′ 56” – –

5 JULIAN ALAPHILIPPE 21 DECEUNINCK – QUICK – STEP 79H 56′ 37” + 00H 03′ 45” B : 30” –

6 MIKEL LANDA MEANA 65 MOVISTAR TEAM 79H 57′ 15” + 00H 04′ 23” B : 8” –

7 RIGOBERTO URAN 91 EF EDUCATION FIRST 79H 58′ 07” + 00H 05′ 15” – –

8 NAIRO QUINTANA 61 MOVISTAR TEAM 79H 58′ 22” + 00H 05′ 30” B : 18” –

9 ALEJANDRO VALVERDE 62 MOVISTAR TEAM 79H 59′ 04” + 00H 06′ 12” B : 6” –

10 WARREN BARGUIL 211 TEAM ARKEA – SAMSIC 80H 00′ 24” + 00H 07′ 32” B : 2” –

11 RICHIE PORTE 131 TREK – SEGAFREDO 80H 04′ 57” + 00H 12′ 05” – –

12 GUILLAUME MARTIN 191 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 80H 15′ 00” + 00H 22′ 08” – –

13 DAVID GAUDU 53 GROUPAMA – FDJ 80H 16′ 21” + 00H 23′ 29” – –

14 FABIO ARU 122 UAE TEAM EMIRATES 80H 19′ 59” + 00H 27′ 07” – –

15 ROMAIN BARDET 31 AG2R LA MONDIALE 80H 22′ 46” + 00H 29′ 54” B : 13” –

16 ROMAN KREUZIGER 206 TEAM DIMENSION DATA 80H 28′ 41” + 00H 35′ 49” – –

17 SÉBASTIEN REICHENBACH 57 GROUPAMA – FDJ 80H 36′ 33” + 00H 43′ 41” – P : 00′ 10”

18 DANIEL MARTIN 121 UAE TEAM EMIRATES 80H 37′ 22” + 00H 44′ 30” – –

19 ALEXEY LUTSENKO 76 ASTANA PRO TEAM 80H 41′ 24” + 00H 48′ 32” B : 6” –

20 JESUS HERRADA 154 COFIDIS, SOLUTIONS CREDITS 80H 44′ 08” + 00H 51′ 16” – –

21 XANDRO MEURISSE 195 WANTY – GOBERT CYCLING TEAM 80H 49′ 39” + 00H 56′ 47” B : 4” –

22 ENRIC MAS 25 DECEUNINCK – QUICK – STEP 80H 50′ 27” + 00H 57′ 35” – –

23 LAURENS DE PLUS 83 TEAM JUMBO – VISMA 80H 55′ 36” + 01H 02′ 44” – –

24 GREGOR MÜHLBERGER 15 BORA – HANSGROHE 80H 57′ 32” + 01H 04′ 40” B : 9” –

25 WOUT POELS 6 TEAM INEOS 81H 04′ 57” + 01H 12′ 05” – –

26 TANEL KANGERT 94 EF EDUCATION FIRST 81H 05′ 08” + 01H 12′ 16” – –

27 BAUKE MOLLEMA 136 TREK – SEGAFREDO 81H 06′ 08” + 01H 13′ 16” – –

28 ADAM YATES 101 MITCHELTON – SCOTT 81H 09′ 01” + 01H 16′ 09” – –

29 JULIEN BERNARD 132 TREK – SEGAFREDO 81H 12′ 59” + 01H 20′ 07” – –

30 GIULIO CICCONE 133 TREK – SEGAFREDO 81H 13′ 12” + 01H 20′ 20” B : 14” –

31 MICHAEL WOODS 98 EF EDUCATION FIRST 81H 13′ 32” + 01H 20′ 40” B : 2” –

32 RUDY MOLARD 56 GROUPAMA – FDJ 81H 13′ 49” + 01H 20′ 57” – –

33 MIKAEL CHEREL 32 AG2R LA MONDIALE 81H 15′ 05” + 01H 22′ 13” – –

34 PATRICK KONRAD 14 BORA – HANSGROHE 81H 15′ 34” + 01H 22′ 42” – –

35 MARC SOLER 67 MOVISTAR TEAM 81H 26′ 55” + 01H 34′ 03” – –

36 JACK HAIG 103 MITCHELTON – SCOTT 81H 29′ 06” + 01H 36′ 14” – –

37 VINCENZO NIBALI 41 BAHRAIN – MERIDA 81H 29′ 13” + 01H 36′ 21” B : 10” –

38 LENNARD KÄMNA 145 TEAM SUNWEB 81H 31′ 04” + 01H 38′ 12” – –

39 ALEXIS VUILLERMOZ 38 AG2R LA MONDIALE 81H 32′ 30” + 01H 39′ 38” – –

40 GORKA IZAGUIRRE INSAUSTI 75 ASTANA PRO TEAM 81H 33′ 09” + 01H 40′ 17” – –

41 DYLAN TEUNS 47 BAHRAIN – MERIDA 81H 36′ 40” + 01H 43′ 48” B : 15” –

42 DYLAN VAN BAARLE 8 TEAM INEOS 81H 43′ 53” + 01H 51′ 01” – –

43 MATHIAS FRANK 34 AG2R LA MONDIALE 81H 45′ 07” + 01H 52′ 15” – –

44 SIMON YATES 108 MITCHELTON – SCOTT 81H 45′ 55” + 01H 53′ 03” B : 38” –

45 JONATHAN CASTROVIEJO 3 TEAM INEOS 81H 47′ 14” + 01H 54′ 22” – –

46 ILNUR ZAKARIN 181 TEAM KATUSHA ALPECIN 81H 47′ 25” + 01H 54′ 33” – –

47 RUI COSTA 124 UAE TEAM EMIRATES 81H 51′ 09” + 01H 58′ 17” – –

48 PELLO BILBAO LOPEZ DE ARMENTIA 72 ASTANA PRO TEAM 81H 51′ 21” + 01H 58′ 29” B : 8” –

49 ANDREY AMADOR 63 MOVISTAR TEAM 81H 51′ 27” + 01H 58′ 35” – –

50 TONY GALLOPIN 35 AG2R LA MONDIALE 81H 53′ 31” + 02H 00′ 39” – –

