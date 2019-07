Tour de France 2019 20esima (20) tappa | Oggi 27 luglio | Presentazione | Altimetria

Oggi – sabato 27 luglio 2019 – va in scena il Tour de France 2019 con la ventesima (20) tappa. L’ultima, grande occasione per attaccare la maglia gialla sulle ripide e storiche salite dei Pirenei, prima della passerella di domani con l’arrivo definitivo a Parigi.

Tantissimi i campioni in gara a caccia della maglia gialla. Ma che percorso attende i ciclisti oggi? Qual è l’altimetria della tappa? Ecco la presentazione della 20esima tappa, in programma oggi:

PRESENTAZIONE TAPPA

Oggi 27 luglio va in scena la ventesima tappa del Tour de France. Il gruppo partirà da Albertville e arriverà a Val Thorens dopo 130 chilometri conditi da ben 3 GPM e un arrivo a quota 2.365 metri.

Come già anticipato, oggi è l’ultima occasione per attaccare la maglia gialla. C’è da scommettere, però, che tutti i corridori in gara accuseranno l’inevitabile fatica nel terzo giorno di fila in salita sui Pirenei.

Nella tappa di oggi, il traguardo volante per la maglia verde sarà dopo pochi chilometri. La prima salita invece sarà a Cormet de Roselend (GPM di prima categoria, 19,9 km con pendenze medie del 6%).

La seconda porzione impegnativa di tappa porterà al Côte de Longefoy(GPM di seconda categoria, lungo 6,6 km con pendenze medie del 6,5%). Dopo la discesa e il falsopiano fino a Moûtiers, dove inizierà l’ultima fase di grande salita di 33,4 km con pendenze fino al 5,5%.

GLI ITALIANI IN GARA

ALTIMETRIA

L’altimetria della 20a tappa del Tour de France in programma oggi:

Quali sono gli italiani che partecipano alla corsa? Ecco l’elenco completo e le rispettive squadre:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

Siete pronti a godervi lo spettacolo della 20 tappa del Tour de France?

LE SQUADRE AL TOUR DE FRANCE 2019