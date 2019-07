Terrance Miguel Hay, chi è il Padre Natura di Ciao Darwin 7 del 27 luglio

Il sabato sera di Canale 5, durante queste settimane estive, è caratterizzato da Ciao Darwin. Mediaset infatti ha deciso in questo periodo di mandare in replica le puntate della settima edizione, che risalgano al 2016, visto il grande successo che la trasmissione ottiene ogni volta. Nella puntata in replica in onda stasera 27 luglio 2019 si affrontano Giovani contro Mature. Una sfida tutta al femminile che per l’occasione vede la grande novità della presenza di Padre Natura.

Il concorrente caduto dai rulli e paralizzato in Ciao Darwin 8 rischia la vita per un’infezione

A rappresentare le due categorie in gara sono Giovanna Rigato per le Giovani, showgirl ed ex concorrente del Grande Fratello 6, mentre per le Mature c’è Gloria Guida, attrice ed ex cantante che è stato uno dei volti più celebri della commedia sexy all’italiana degli anni ’70.

Una puntata molto attesa e divertente, in cui i concorrenti di Ciao Darwin 7 si affronteranno nelle varie sfide, dalla prova di coraggio al viaggio nel tempo, dal genodrome alla prova di canto. Alla fine il gioco dei cilindroni decreterà il vincitore della puntata in onda il 27 luglio 2019 su Canale 5 dalle 21,20.

Le anticipazioni della puntata di Ciao Darwin 7 di stasera

Essendo una puntata tutta al femminile, per l’occasione avremo un Padre Natura, chiamato a sorteggiare i concorrenti che dovranno affrontarsi nelle varie sfide. Si tratta di Terrance Miguel Hay, un modello sudafricano. Ma chi è il Padre Natura di stasera a Ciao Darwin 7? Ecco tutte le curiosità.

Tutto sull’ottava edizione di Ciao Darwin

Terrance Miguel Hay, chi è il Padre Natura di Ciao Darwin 7

Classe 1994, Terrace è un modello sudafricano di Cape Town. Grazie alla sua bellezza, ha partecipato a numerose sfilate e servizi fotografici. Capelli lunghi, uno sguardo magnetico e grossi muscoli da fare invidia a chiunque, il pubblico femminile di Ciao Darwin è rimasto stregato dal suo fascino.

Dove vedere Ciao Darwin in tv e in streaming

Non solo bellezza fisica. Terrace infatti è anche un ragazzo molto intelligente, che studia all’università. Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 13mila persone.

Tutte le Madri Natura di Ciao Darwin 8