Simona Quadarella conquista il secondo posto negli 800 stile libero in questi Mondiali di nuoto in corso a Gwangju, in Corea del Sud. Oro alla statunitense Katie Ledecky. Bronzo all’australiana Ariarne Titmus.

L’atleta romana entra nell’Olimpo del mezzofondo mondiale dopo aver trionfato nei 1500 stile libero ed essere vice campionessa negli 800 stile.

Nelle semifinali, disputate nella notte tra giovedì e venerdì, la Quadarella si era imposta in 8’20″86 vincendo la propria batteria e tenendo così a bada la temibile cinese Wang Jianjiahe.

“Dopo una bella vittoria si tende a rilassarsi, ma ho cercato di mantenere la concentrazione anche grazie ai consigli del mio allenatore. Buono l’8’20″86 in batteria nuotato abbastanza sciolto”, le parole dell’azzurra dopo la semifinale.

“All’inizio ho cercato di mantenere il ritmo. Alla fine la cinese Wang ha provato a prendermi, non ho capito perché visto che si trattava solo di una batteria di qualifica, ma non ho voluto cedere e quindi ho dovuto forzare un po’, anche se non più di tanto.

Già so che Minotti mi chiederà perché non l’ho fatta passare, ma la mano davanti non volevo farmela mettere, così ho provato a fare bene l’arrivo. Penso che Ledecky abbia superato i suoi problemi e sia la favorita.

Non mi preoccupano la sua presenza e i tempi dell’altra batteria perché sono il frutto di un finale più veloce e tirato del nostro. Sul passo gara ho ampi margini di miglioramento. Sarà una bella finale. Ci giocheremo le posizioni del podio in quattro“.

Il programma completo delle gare

L’atleta dell’Aniene e delle Fiamme Rosse è ora una grandissima promessa in vista delle prossime Olimpiadi di Tokyo dopo aver trionfato anche nelle rassegne continentali: agli Europei di Glasgow 2018, l’azzurra si era imposta come campionessa nei 400, 800 e 1500 stile libero.

Mondiali nuoto 2019, Federica Pellegrini conquista l’oro nei 200 stile libero

Mondiali nuoto 2019, Gregorio Paltrinieri conquista l’oro negli 800 stile libero

Mondiali nuoto, il Settebello vola in finale contro la Spagna