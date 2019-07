Previsioni meteo di oggi, 27 luglio 2019: temperature, mari e venti in Italia

Quali sono le previsioni meteo di oggi, sabato 27 luglio 2019? Chi non controlla spesso il meteo per sapere che tempo farà oggi in Italia? Sereno? Nuvoloso? È prevista pioggia? Le previsioni Meteo a Roma oggi? Tante domande a cui i meteorologi cercano di dare risposte precise e in tempo reale grazie a studi scientifici approfonditi e dettagliati.

Di seguito le previsioni meteo (fornite dall’Aeronautica Militare) per la giornata di oggi, sabato 27 luglio 2019.

Previsioni meteo oggi sabato 27 luglio 2019 | NORD

Sarà un sabato molto poco estivo quello di oggi nel Nord Italia. Fin dalla mattina infatti assisteremo a una rapida intensificazione della copertura nuvolosa a partire dalle regioni occidentali. Si attendono rovesci e temporali diffusi, anche di forte intensità, nel pomeriggio e in serata su Valle d’Aosta, Piemonte, Lombardia, Veneto e Friuli.

CENTRO E SARDEGNA

Al Centro e in Sardegna ci sarà una nuvolosità estesa per tutta la mattinata, anche se non molto consistente. Le nuvole invece si intensificheranno nel pomeriggio, soprattutto nei settori tirrenici e sulla Toscana, con qualche rovescio. Il meteo andrà poi in peggioramento in serata, quando sono attesi fenomeni di rovescio sparsi sulle aree tirreniche e in Toscana, dove assumeranno anche forma di temporale.

SUD E SICILIA

Al Sud invece sarà tutta un’altra musica. Si attende, come nei giorni scorsi, un ampio soleggiamento con temperature alte e bel tempo. Sono previsti innocui passaggi di nubi alte, che non porteranno però piogge.

Previsioni meteo oggi sabato 27 luglio 2019 | TEMPERATURE

Temperature minime in calo al Nord, nelle regioni centrali tirreniche e in Umbria, mentre saranno in lieve aumento sulle coste abruzzesi e in Molise, Puglia, Basilicata e Calabria ionica. Stazionarie altrove.

Per quanto riguarda le massime, saranno in calo al Centro-Nord, mentre aumenteranno lievemente in Puglia, Calabria, Sicilia. Stazionarie nel resto dell’Italia.

VENTI

Venti da deboli a moderati al Sud, con ulteriori rinforzi al Centro-Nord soprattutto in abbonamento ai temporali attesi in questo sabato.

Previsioni meteo oggi sabato 27 luglio 2019 | MARI

Il mar Tirreno sarà da mosso a molto mosso. Mosso l’Adriatico, poco mossi i restanti bacini.