Pensioni news: le ultime notizie e le novità di oggi 27 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime news su pensioni e previdenza sociale. Le ultime notizie nel dettaglio su riforme, modifiche, regole, quota 100, pensioni anticipate e tanto altro. Ecco le ultime novità di oggi, sabato 27 luglio 2019:

Pensioni News | Massimo Garavaglia, viceministro all’Economia

Massimo Garavaglia, viceministro all’Economia, in un’intervista a formiche.net, spiega che il bonus da 80 euro introdotto dall’ex presidente del Consiglio Matteo Renzi “presenta una serie di problemi”, tra cui il fatto che “chi lo percepisce, a fine carriera si ritrova con una pensione più bassa”.

La cifra percepita in più, infatti, non vale ai fini contributivi. E questo per Garavaglia rappresenta “un danno proprio per il target di riferimento del bonus, che sono i redditi medio bassi”.

La Lega vorrebbe trasformare “una spesa in una riduzione del costo del lavoro e un aumento delle pensioni per gli attuali percettori degli ottanta euro”.

