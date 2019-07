Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, le previsioni per i segni zodiacali del 26 luglio 2019

Quali sono i segni fortunati di oggi venerdì 26 luglio 2019, secondo l’oroscopo di Paolo Fox? Questa e molte altre domande incuriosiscono ogni giorno i tanti appassionati di astrologia che consultano le previsioni dei più noti astrologi, su tutti Paolo Fox.

Amore, lavoro, fortuna. Questi i valori presi in considerazione dal guru dell’astrologia. Ma cosa prevede l’oroscopo del giorno? Di seguito tutto quello che c’è da sapere.

Tra i segni del giorno, ovviamente, ce ne sono alcuni che godono di una maggiore fortuna rispetto agli altri. Ecco quali sono i segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox.

L’OROSCOPO DI OGGI DI PAOLO FOX

Oroscopo Paolo Fox di oggi, i segni fortunati del 27 luglio 2019: Ariete, Sagittario, Capricorno e Acquario

Tra i segni fortunati di oggi Paolo Fox indica sicuramente l’Ariete, che può contare su un grande supporto sentimentale. Avete deciso di trarre le somme della vostra relazione, ormai è dentro o fuori e se decidete di ristrutturare la vostra storia dovrete metterci impegno.

Tra i pochi segni positivi di questa giornata di luglio spunta il Sagittario che ha tutta l’intenzione di godersi un weekend sociale: rispolverate quelle amicizie archiviate per il poco tempo, facendo però attenzione all’amore che non dovreste trascurare.

Il Capricorno anche si concederà di più all’amore: vi piace la vostra solitudine e vi trovate bene con voi stessi, ma sapete di volere di più quindi non fate i riservati.

Giornata positiva anche per l’Acquario, vi sentite più liberi, meno in gabbia, forse perché avete capito di dover dar meno peso a quello che pensano gli altri di voi.

Oroscopo Paolo Fox di oggi segni fortunati, i segni in “giornata no”

Sabato impegnativo per il Toro, che dovrà recuperare un po’ le energie nell’arco del weekend in vista di una prossima settimana impegnativa. Avete perso l’allegria di una volta e il prossimo mese prevede tensioni e stress, quindi cercate di non alterare troppo gli animi già da ora.

Anche il weekend dei Gemelli sarà di recupero, il passato deve rimanere tale e cercate di essere abbastanza lucidi a riguardo.

Anche gli amici del Cancro dovranno ritrovare serenità, è stata una settimana turbolenta e dovete ritrovare l’equilibrio. Leone stanco e stressato, c’è bisogno di staccare dalla routine diventata troppo nociva per la vostra solarità.

Weekend di disagio anche per la Vergine, dovreste curare di più i rapporti interpersonali ma non lo farete controllando tutto e tutti, lasciate perdere l’organizzazione fiscale e godetevi il momento.

La Bilancia sta attraversando un difficile periodo sentimentale, dovete capire se volete recuperare quello che avete o chiudere tutto e andare avanti: la scelta non sarà facile.

Nervosismo per lo Scorpione, riposo per i Pesci.