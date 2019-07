Oroscopo Paolo Fox 27 luglio 2019: le previsioni di oggi per tutti i segni

OROSCOPO PAOLO FOX DI OGGI 27 LUGLIO 2019 – Paolo Fox è considerato da sempre il guru degli astrologi. Il suo oroscopo, infatti, è da sempre uno dei più seguiti e apprezzati, anche per la sua naturale pacatezza e simpatia, che lo ha fatto diventare un personaggio televisivo molto conosciuto, ospite di trasmissioni come Mezzogiorno in Famiglia e I fatti vostri.

Ma cosa prevede l’oroscopo di Paolo Fox di oggi? Di seguito le previsioni dell’oroscopo Paolo Fox di oggi, sabato 27 luglio 2019, segno per segno.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2019 | Previsioni

Ariete

Cari Ariete, secondo Paolo Fox quella di oggi sarà una giornata positiva per i vostri sentimenti. Avete deciso di voler trarre le somme della vostra storia d’amore, chi ha affrontato un periodo difficile ha scelto di archiviare il passato e andare avanti, chi invece può contare su una relazione solida non potrà che rafforzarsi da qui in avanti. L’intesa con il partner è più forte che mai, qualche problema al lavoro però si farà sentire.

Toro

Cari Toro, questo sarà un weekend impegnativo per voi che siete reduci da un periodo altrettanto complicato. Approfittate del sabato per ritrovare un po’ di quell’allegria persa, risucchiata dalle incombenze del quotidiano, il prossimo mese sono previste alcune tensioni e proverete molto stress. Anche questo weekend sarà tra alti e bassi, potreste essere un tantino nervosi, evitate azzardi.

Gemelli

Cari Gemelli, weekend di recupero per voi che volete andare avanti senza più guardarvi indietro. Il passato non fa bene alla vostra mente, dovete ragionare con lucidità e potrete farlo soltanto camminando guardando ben dritto. Alcuni problemi economici vi inseguono come segugi, ma siete molto più forti adesso e riuscirete a risolverli.

Cancro

Cari Cancro, il weekend necessita di pace e serenità. Questa è stata una settimana turbolenta e avete bisogno di ritrovare l’equilibrio. Dalla prossima settimana potrete contare sulla forza positiva delle stelle soprattutto in campo professionale, potrebbero esserci dei risvolti interessanti, anche in amore.

Leone

Cari amici del Leone, secondo Paolo Fox la giornata di oggi prevede un netto recupero delle energie. Siete stanchi e stressati dalla routine, dovete ritagliarvi uno spazio vostro, riprendere in mano la vostra vita e dal prossimo mese andrete incontro a tanti eventi positivi che vi risolleveranno il morale.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, weekend di disagi in arrivo per voi che invece vorreste soltanto curare di più i vostri rapporti interpersonali lasciati in balia del vuoto. Vorreste organizzare e tenere tutto e tutti sotto controllo, ma non tutti la pensano come voi e da qui potrebbe nascere qualche attrito di troppo.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, state attraversando una fase delicata in amore e dovete capire se volete recuperare il rapporto o ripartire da zero facendo tabula rasa. La scelta che prenderete in ogni caso sarà quella giusta per voi, perché ritroverete l’ottimismo.

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, avvertite un certo nervosismo che contagerà il vostro umore, ve lo porterete dietro come un’ombra anche nelle due settimane di agosto. Recupererete dopo Ferragosto, anche in amore.

Oroscopo Paolo Fox di oggi 27 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, Paolo Fox vi consiglia di prestare attenzione ai rapporti interpersonali nella giornata di oggi. Alcuni elementi negativi potrebbero influenzare il vostro stato d’animo e danneggiare le vostre relazioni sociali. Occhio all’amore, in uno stato fragile in questo periodo.

Capricorno

Cari amici del Capricorno, dedicatevi di più all’amore. Vi piace stare da soli, vi trovate bene con voi stessi, ma con l’amore state meglio quindi non trascuratelo. Chi ha un rapporto ormai ben avviato potrebbe ricevere ulteriori conferme in questo periodo e fare un passo avanti, decisivo, entro l’autunno.

Acquario

Cari Acquario, finalmente vi sentite meglio, forse perché avvertite di nuovo quella libertà della quale eravate stati privati. Date meno peso a quello che dice e pensa la gente di voi e datevi maggiormente alla vita sociale, quella positiva. Potreste avvertire ancora un po’ di stanchezza fisica, evitate gli sforzi.

Pesci

Cari Pesci, Paolo Fox vi consiglia di riposare il più possibile durante il fine settimana, avete bisogno di recuperare energie nel fisico e nella mente per affrontare la nuova settimana. Evitate anche le discussioni, non è il momento.

