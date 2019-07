Oroscopo di oggi 27 luglio di TPI, cosa prevede l’astrologia per i segni del giorno: ecco le previsioni

Sono in tanti gli italiani che cercano le previsioni dell’oroscopo di oggi, 27 luglio 2019. Scaramanzia o meno, l’oroscopo è un modo per provare a capire in anticipo la piega che prenderà la propria giornata.

Qual è l’oroscopo del giorno? Cosa prevedono le stelle e i pianeti per voi? Che giornata sarà? Che influenza avranno i pianeti sul nostro umore? Ecco le previsioni della giornata di sabato 27 luglio 2019.

L’oroscopo di Paolo Fox di oggi

I segni fortunati di oggi secondo Paolo Fox

L’oroscopo di Branko di oggi

Oroscopo di oggi sabato 27 luglio 2019

Ariete

Amici dell’Ariete, finalmente in questo fine settimana avrete tutto il tempo di dedicarvi a voi stessi. Gli impegni, ormai alle vostre spalle, hanno indebolito la vostra energia fisica e mentale e avete proprio bisogno di riposo, buon cibo e qualche ristorante dormita.

I SEGNI FORTUNATI DI LUGLIO 2019 SECONDO PAOLO FOX

I SEGNI FORTUNATI IN AMORE DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

Toro

Cari Toro, il partner non ce la fa più a sentirsi trascurato e ve lo sta facendo capire in tutti i modi possibili. Ma voi siete rimasti sordi alle sue chiamate. Questo fine settimana, però, non potrete più ignorare questa situazione e capirete che il ritrovare una certa intimità era anche una vostra esigenza.

I SEGNI FORTUNATI NEL LAVORO DI LUGLIO 2019 SECONDO FOX

L’OROSCOPO DEL 2019

L’OROSCOPO DELL’ESTATE DI PAOLO FOX 2019

Oroscopo di oggi 27 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, era da qualche tempo che attendevate il momento di mettere le valige in macchina e partire alla volta di qualche destinazione che, vicina o lontana, vi darà modo di distrarvi e mettere a tacere pensieri e preoccupazioni. È il vostro momento, quindi godetevelo a pieno.

Cancro

Cari amici del Cancro, sul lavoro qualche tensione di troppo dovuta al fatto che il vostro capo sembra avervi preso di mira. In effetti è proprio così, perché non fa che rimproverarvi e farvi infastidire con osservazioni ben poco opportune. Cercate di dimostrargli il vostro valore senza soccombere allo stress.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Leone

Cari Leone, la vostra testa è già in ferie ma purtroppo vi tocca lavorare ancora qualche giorno. Cercate di non rovinare quanto fatto finora dimostrandovi pigri, soprattutto di fronte a quei colleghi che non vedono l’ora di screditarvi. Concedetevi qualche ora di svago in questo sabato per recuperare qualche energia.

COS’È L’ASCENDENTE E COME SI CALCOLA

LA TABELLA PER CALCOLARE L’ASCENDENTE

Oroscopo di oggi 27 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, in questi ultimi giorni avete avuto l’impressione che il partner fosse molto più freddo del solito e, in effetti, non vi sbagliavate. Senza rendervene conto non gli avete dato molte attenzioni, ma ora avete tutto il tempo di recuperare. Uscite e ritrovate passione e intimità.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, ci sono solo pochi metri al traguardo professionale che agognate e non potete certo fermarvi ora. O anche rallentare. Anzi, è proprio il momento di accelerare, per quanto stress e stanchezza vi facciano stare continuamente con il fiatone. Non mollate, perché apprezzerete particolarmente il gusto della vittoria questa volta.

LE PREVISIONI DELLE STELLE DEL 2019

Scorpione

Cari amici dello Scorpione, è stata una settimana davvero sfiancante, sotto tutti i punti di vista. In particolar modo il lavoro, però, vi ha tolto diverse energie che dovrete recuperare in questo fine settimana. Non finite però a dormire tutto il tempo sul divano, ma cercate di coinvolgere il partner in qualche attività antistress.

Oroscopo di oggi 27 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, i prossimi giorni si prevedono eccezionalmente fortunati per quanto riguarda affari e finanze. Avrete un fiuto davvero eccezionale che vi guiderà verso le migliori decisioni e le scelte più lungimiranti. Approfittatene e non perdete neanche un’occasione per mettervi in tasca qualche guadagno in più.

LE AFFINITÀ DI COPPIA PER TUTTI I SEGNI ZODIACALI

Capricorno

Cari Capricorno, una bella rimpatriata con qualche vecchio amico farà tornare il sereno nel vostro cielo ultimamente un po’ cupo. Qualche risata e qualche bel vecchio ricordo saranno l’antidoto giusto per ritrovare la serenità.

TUTTO QUELLO CHE C’È DA SAPERE SULL’OROSCOPO

Acquario

Cari amici dell’Acquario, se nelle ultime settimane vi siete sentiti incompresi da tutti ora avrete gli elementi per rendervi conto che sbagliavate. Semplicemente, a volte, siete voi a mettervi in una condizione di isolamento.

Pesci

Cari Pesci, un nuovo fine settimana all’insegna degli impegni di lavoro vi attende. Ma voi avete il giusto stato d’animo e non vi scoraggiate, soprattutto perché sapete che molti colleghi contano sulla vostra guida così energica e positiva. Non potete certo deluderli, il riposo arriverà presto.

I segni fortunati del mese

Ogni mese, gli astrologi come Paolo Fox prevedono anche quali sono i segni fortunati e quelli che invece avranno un po’ meno di gioie dagli astri. Per quanto riguarda luglio 2019, tra i segni fortunati c’è di sicuro l’Ariete, che vive ormai da quasi tre mesi volando sulle ali dell’amore.

Bene anche il Leone, che nonostante gli alti e i bassi rimane pur sempre il segno dell’anno, soprattutto in amore. Ma anche la Vergine, che è in crescita sia in amore che sul lavoro.

Mese positivo anche per i Pesci, in netta ripresa dopo un periodo complicato, e per i Gemelli, per i quali sono in arrivo ottime notizie in ambito familiare.