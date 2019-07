Oroscopo di domani 28 luglio 2019 a cura di TPI: le previsioni del giorno

Qual è il mio oroscopo per la giornata di domani, domenica 28 luglio 2019? Anche se qualcuno non lo ammetterà mai, tutti abbiamo consultato – almeno una volta – l’oroscopo. Per scoprire come sarà stata la nostra giornata/mese/anno o per cercare sicurezze per il prossimo futuro dal punto di vista dell’amore, del lavoro e della fortuna.

Ma qual è il mio oroscopo per la giornata di domani? Che giorno mi attende? Di seguito l’oroscopo di TPI per la giornata di domani, domenica 28 luglio 2019:

Ariete

Cari amici dell’Ariete, la vostra sarà una domenica frenetica, dovrete completare diversi progetti prima della fine del mese e avete l’acqua alla gola. Vi sentite giù di morale, forse perché nessuno sembra interessarsi alle vostre attività né prestarvi il giusto aiuto in un momento tanto delicato. Se nessuno si propone, forse è il caso di chiedere.

Toro

Cari Toro, la giornata di domani vi vedrà coinvolti in una forte discussione in famiglia, forse dovuta alla mancanza di rispetto che ultimamente è emersa. Non dovete perdere subito la pazienza, anche se non è facile gestire i problemi non significa che dovete immediatamente perdere il senno.

Oroscopo di domani 28 luglio 2019 | Gemelli

Cari Gemelli, la nuova settimana è alle porte e la vostra tolleranza non è delle migliori. Ultimamente avete dovuto buttare giù troppi bocconi amari, non siete più in grado di chiudere un occhio quando c’è qualcosa che non va. Per fortuna il vostro partner saprà tirarvi su di morale.

Cancro

Cari Cancro, giornata positiva sarà per voi quella di domani. Si respira aria di promozione a lavoro, anche se siamo nel cuore dell’estate, il vostro sforzo potrà essere apprezzato più di quanto credete possibile, la vostra lealtà sarà premiata. Successi lavorativi non vanno di pari passo con quelli sentimentali, il vostro partner potrebbe avere da ridire sul vostro comportamento recente.

Leone

Cari Leone, siete un po’ giù di corda in questo periodo forse perché avevate delle aspettative che poi sono state infrante. Godetevi l’estate, siete nel pieno della vostra forza astrale e non potete farvi rovinare l’umore da elementi esterni. Riscoprite la gioia d’amare.

Oroscopo di domani 28 luglio 2019 | Vergine

Cari amici della Vergine, la domenica porta con sé un po’ di malinconia. Non avete dimenticato i torti subiti di recente, avete difficoltà a processare quello che è accaduto ma non potete crogiolarvi per sempre nei vostri pensieri. Ascoltate una voce amica e datevi da fare per migliorarvi.

Bilancia

Cari amici della Bilancia, occhio al portafogli. In questi giorni avete fatto spese folli, non ve ne pentite ma non dovete neanche esagerare. Rientrare nella norma è una vostra priorità, dopo aver tirato la corda non fatela spezzare.

Scorpione

Cari Scorpione, siete in continua lotta con voi stessi, non vi è ben chiaro l’obiettivo finale e vi sembra di correre sempre sullo stesso punto, nonostante la stanchezza. Il vostro atteggiamento altalenante si riflette anche sul vostro partner, evitate di far emergere dubbi che non hanno riscontro con la realtà e vivete più serenamente.

Oroscopo di domani 28 luglio 2019 | Sagittario

Cari Sagittario, giornata intensa quella di domenica. Il lavoro vi pone davanti a una difficile scelta, ma la vostra testa è da tutt’altra parte, forse la sfera sentimentale ha ormai monopolizzato i vostri pensieri. Cercate di ritrovare la lucidità di una volta, avete bisogno di procedere in avanti e non di tornare indietro.

Capricorno

Cari Capricorno, la giornata di domani vi vedrà privi di energia. Questa non sarà una domenica facile per voi, il caldo inizia a farsi sentire nonostante il weekend prometta pioggia. Per non c’è modo di riposare, le vacanze sembrano ancora troppo lontane, ma non vi preoccupate perché arriveranno.

Acquario

Cari Acquario, qualche disguido famigliare vi ha messo di pessimo umore. Non dovete sempre trovare il pretesto per litigare, talvolta le discussioni sfumano da sole e portare rancore non servirà a niente se da entrambi le parte resta la cocciutaggine.

Pesci

Cari amici dei Pesci, quella di domani sarà una giornata dedicata all’arte. Avete voglia di concedervi qualche lusso e questa domenica potrebbe essere quella giusta. Non badate al cattivo tempo e godetevi l’ispirazione del momento perché potrebbe tornare tra un bel po’.

Di che segno sei?

I segno zodiacali sono dodici: Ariete, Toro, Gemelli, Cancro, Leone, Vergine, Bilancia, Scorpione, Sagittario, Capricorno, Acquario e Pesci. A ciascuno segno sono ricondotte caratteristiche comportamentali e uno dei quattro elementi: Aria, Acqua, Terra e Fuoco.

I segni di fuoco sono: Ariete, Leone e Sagittario.

Quelli di terra sono Toro, Vergine e Capricorno.

Quelli di aria sono: Gemelli, Bilancia e Acquario.

I segni di acqua sono: Cancro, Scorpione e Pesci.

Oroscopo di domani 28 luglio: come si calcola l’ascendente

L’ascendente rappresenta il segno zodiacale che, al momento della nascita, si trova sull’orizzonte est locale. Secondo l’astrologia, l’influenza dell’ascendente si manifesta nel mondo in cui la persona si comporta con chi lo circonda.

