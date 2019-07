La doppia immagine dei miei desideri, tutto quello che c’è da sapere sul film

La doppia immagine dei miei desideri, conosciuto più con il titolo in lingua originale Bad Tutor, è un thriller del 2018 diretto da Jeff Hare.

La pellicola dura 122 minuti e arriva in prima serata su Rai 2, sabato 27 luglio 2019.

Il palinsesto della Rai si è arricchito di tante nuove proposte per far fronte all’estate, ma non tutte le scelte di Freccero sono state premiate dal pubblico, in particolare la scelta di alcune serie televisiva è stata penalizzata.

Ma di cosa parla La doppia immagine dei miei desideri? Vediamo insieme la trama del film

La doppia immagine dei miei desideri film | Bad Tutor | Trama | Cast

Karen è una mamma single che ha particolarmente al cuore il futuro di sua figlia, Emily. Tutto quello che vuole dalla vita è che Emily ottenga il diploma e si trasferisca poi al college per diventare qualcuno d’importante.

Per aiutare la sua media dei voti, Karen decide di assumere un insegnante privato per darle qualche ripetizione extra: il professore, Devin, sviluppa molto presto un’ossessione nei confronti dell’adolescente, la quale somiglia in modo incredibile alla ragazza che lui si è dovuto lasciare alle spalle… in fondo a una scogliera.

L’instabilità di Devin non salta subito all’occhio, ma molto presto madre e figlia dovranno fare i conti con l’uomo che hanno fatto entrare nelle loro vite.

La doppia immagine dei miei desideri film | Streaming

Chi fa parte del cast de La doppia immagine dei miei desideri? Vediamo VAnessa marcil, Alex Frnka, Charles Hittinger, Ian Ward, Ben Reed, Stephanie Pearson, Delanie Fischer, Lorrena Magana e Ashton Smiley.

Ma dove vedere il thriller in streaming? E in tv? Il film viene mandato in televisione da Rai 2: il secondo canale di Viale Mazzini è disponibile al tasto due del telecomando del digitale terrestre. Chi vuole invece seguire il film in diretta streaming può farlo tramite RaiPlay.