Concorsi news: tutte le ultime notizie sui bandi di oggi 27 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultime notizie sui concorsi pubblici, ma non solo, con news in tempo reale, risultati, bandi e informazioni. Nel 2019 sono attesi diversi pensionamenti in vari settori della Pubblica Amministrazione e, di conseguenza, nuovi ingressi di personale. Di seguito le ultime news sui concorsi di oggi, sabato 27 luglio 2019:

Oltre 2300 assunzioni al ministero di Giustizia

Il 26 luglio è stato pubbicato sulla quarta serie speciale della ‘Gazzetta Ufficiale’ il bando di concorso pubblico per titoli ed esami per l’assunzione di 2.329 unità di personale non dirigenziale a tempo indeterminato per il profilo di funzionario, da inquadrare nell’area funzionale terza, fascia economica F1, nei ruoli del personale del ministero della Giustizia.

Il concorso è stato bandito per il ministero della Giustizia dal dipartimento della Funzione pubblica della presidenza del Consiglio dei ministri per il tramite della Ripam, commissione per l’attuazione del progetto di riqualificazione delle pubbliche amministrazioni.

Leggendo il dettaglio, vediamo che il concorso prevede il il reclutamento di 2.329 unità così distribuite: 2.242 funzionari giudiziari per l’Amministrazione giudiziaria, destinati agli uffici giudiziari; 67 funzionari per l’Amministrazione minorile; 20 funzionari dell’organizzazione e delle relazioni per l’Amministrazione penitenziaria.

Concorso Camera dei Deputati, il 30 luglio i bandi per 38 consiglieri parlamentari

Novità importanti per quanto riguarda il concorso Camera dei Deputati 2019. Martedì 30 luglio in Gazzetta Ufficiale verranno infatti pubblicati i primi due bandi finalizzati all’assunzione di 38 consiglieri parlamentari.

In questo articolo tutti i dettagli.

