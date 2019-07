Cinderella Man, Una Ragione per lottare: tutto sul film, dalla trama al cast

Cinderella Man, Una ragione per lottare è un film del 2005 diretto da Ron Howard e s’ispira alla storia vera del pugile James J. Braddock chiamato appunto Cinderella Man.

Ma di cosa parla il film? Qual è la trama? E chi compone il cast?

Vediamo insieme tutti i dettagli del film.

Cinderella Man, Una Ragione per lottare | Trama

Jim Braddock è un giovane irlandese cresciuto per le strade di New York che nella vita vuole fare il pugile. Diventato ormai una promessa nella categoria dei massimi leggeri si trova costretto all’improvviso a dover smettere, dopo aver perso molti match ed essersi fratturato più volte la mano destra.

Braddock allora si dedica a diversi lavori per mantenere la moglie e i suoi figli, ma il suo più grande sogno è di poter tornare alla boxe.

Quell’occasione arriva quando un pugile deve rinunciare all’ultimo minuto e Braddock ha una seconda possibilità. Purtroppo, Braddock deve affrontare il numero due campione del mondo e in tanti lo vedono come un semplice allenamento, invece il protagonista stupisce tutti mettendo a tappeto l’avversario.

Il suo soprannome avviene dopo questa rivalsa, Cinderella Man è il pugile che ha ridato speranza all’America durante il periodo della Depressione.

Cinderella Man, Una Ragione per lottare | Cast

Ecco chi fa parte del cast del film?

Russell Crowe: Jim Braddock

Renée Zellweger: Mae Braddock

Paul Giamatti: Joe Gould

Craig Bierko: Max Baer

Paddy Considine: Mike Wilson

Bruce McGill: Jimmy Johnston

David Huband: Ford Bond

Connor Price: Jay Braddock

Ariel Waller: Rosemarie Braddock

Patrick Louis: Howard Braddock

Rosemarie DeWitt: Sara Wilson

Linda Kash: Lucille Gould

Nicholas Campbell: Sporty Lewis

Gene Pyrz: Jake

Chuck Shamata: padre Rorick

Ron Canada: Joe Jeanette

Cinderella Man, Una Ragione per lottare | Streaming

Dove vedere il film? La pellicola va in onda in prima serata, ore 20:30, su Rai 3 sabato 27 luglio 2019. Chi vuole guardarla in tv può farlo sintonizzandosi al canale 3 del telecomando del digitale terrestre, oppure può seguire il film in diretta streaming tramite RaiPlay.