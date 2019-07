Ciao Darwin 7, anticipazioni di stasera: Giovani contro Mature. Chi è Padre Natura

Stasera, sabato 27 luglio 2019, torna su Canale 5 in prima serata Ciao Darwin 7. Si tratta di repliche del fortunato programma condotto da Paolo Bonolis e Luca Laurenti. Visto il successo che la trasmissione continua ad avere, Mediaset ha deciso di mandare in replica le puntate della settima edizione durante questi mesi estivi. Nell’appuntamento di oggi si sfidano Giovani contro Mature. Ecco tutte le anticipazioni e quello che c’è da sapere.

Ciao Darwin 7, le anticipazioni di stasera: le squadre sono Giovani contro Mature

Una puntata ricca di colpi di scena, con tanti momenti di divertimento e allegria. Nella puntata di Ciao Darwin 7 La Resurrezione in replica su Canale 5 il 27 luglio 2019 a partire dalle 21.20 si affrontano Giovani contro Mature.

Una puntata quindi tutta al femminile. A capitanare le due squadre sono rispettivamente Giovanna Rigato e Gloria Guida. Giovanna Rigato è una bella e giovane showgirl spesso ospite in molte trasmissione televisive dopo aver partecipato come concorrente al Grande Fratello 6.

Dal 2008 inoltre la Rigato è giornalista pubblicista. A rappresentare invece la categoria delle Matura in questa settima puntata di Ciao Darwin 7 è Gloria Guida, attrice, showgirl ed ex cantante che è stato uno dei volti più celebri della commedia sexy all’italiana degli anni ’70.

Recentemente è tornata in tv Io Canto e a Tale e Quale Show, inoltre ha condotto su Rai 3 con Luca Barbarossa il programma Il mondo a 45 giri.

Come sempre le due squadre di Ciao Darwin si affronteranno in una serie di prove molto divertenti, come la prova di coraggio, quella di canto, il genodrome e il viaggio nel tempo. Alla fine, a decretare la squadra vincente della puntata, è il gioco dei cilindroni.

Ciao Darwin 7, le anticipazioni di stasera: chi è Padre Natura

Essendo una sfida tutta al femminile, quella di stasera tra Giovani contro Mature vede un’importante novità: non ci sarà Madre Natura ma un Padre Natura. A gestire il meccanismo della casualità con il quale vengono scelti i concorrenti che si affrontano nelle varie prove è infatti un bellissimo modello, che farà impazzire le donne da casa e in studio.

D’altronde questo non è il primo caso in ci assistiamo alla presenza di un Padre Natura all’interno di Ciao Darwin 7: Padre Natura fece il suo debutto assoluto nella trasmissione condotta da Paolo Bonolis nel lontano 2000, quella volta fu il modello Garrison Wilson.

Ma chi è Padre Natura nella puntata di stasera 27 luglio 2019? Si tratta di Terrance Miguel Hay (QUI TUTTI I DETTAGLI), modello sudafricano di Cape Town. Lunghi capelli selvaggi, sguardo magnetico e muscoli da far invidia, il bel Terrace è un classe 1994 e studia all’università.

Molto attivo sui social, il suo profilo Instagram è seguito da oltre 13mila persone.

Ciao Darwin 7, dove vederlo in tv e in streaming

Come sempre, Ciao Darwin andrà in onda su Canale 5 (tasto 5 o 505 – in HD – del vostro digitale terrestre). Per i possessori di Sky, il canale è disponibile anche al tasto 105 della pay-tv.

Non sarete in casa durante la trasmissione? Niente paura, potete sempre vedere il programma in live streaming sulla piattaforma apposita Mediaset Play. Disponibile sia sull’omonima app, sia sul sito ufficiale, Mediaset Play è completamente gratis. Vi basterà registrarvi (con social o mail) e poi godervi lo spettacolo del programma.