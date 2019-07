Caldo record in Svizzera: ghiacciaio cede e un torrente d’acqua travolge le case | VIDEO

Caldo record in Svizzera: ghiacciaio cede e torrente d’acqua travolge case

Trentotto gradi, una temperatura record per Zermatt, località turistica situata ai piedi del Cervino, sulle Alpi che ha portato allo scioglimento del ghiacciaio sotterraneo che alimenta il torrente Triftbach.

Come si vede in questo video, il Triftbach è uscito dagli argini dando vita a un’alluvione di fango che ha travolto tutto: case allagate, persone sfollate, ponti chiusi e vigili del fuoco che hanno lavorato per ore e ore.

Cambiamento climatico: il tempo per salvare il pianeta si è ridotto a 18 mesi

Per fortuna nessun ferito, ma notevoli i danni provocati come sostengono gli esperti, da un ghiacciaio sotterraneo che nello scioglimento parziale dovuto a temperature elevate, ha portato a questa situazione.

Secondo la sindaca di Zermatt, Romy Biner-Hauser, non solo i ghiacciai soffrono il caldo record ma anche le montagne e invita alla prudenza perché il rischio è quello di frane e cedimenti. Cosa succede al clima? La “profezia” di Greta Thunberg si sta avverando