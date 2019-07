In Italia aumentano le vittime di tratta: l’allarme di Save The Children Sono minorenni un quarto delle vittime di tratta in Europa e l’obiettivo principale dei trafficanti di esseri umani è lo sfruttamento sessuale, che è in crescita costante. Secondo Piccoli schiavi invisibili, l’ultimo rapporto di Save The Children, pubblicato a pochi giorni dalla Giornata internazionale contro la tratta di esseri umani, che ricorre il 30 luglio, le vittime accertate in Italia sono 1.660. E in un anno, il numero dei minorenni è cresciuto passando dal 9% al 13%. >Vi racconto come sono stata ingannata e venduta come prostituta in Italia Nel biennio 2015-2016, sulle 20.500 vittime registrate complessivamente nell’Unione, il 56% dei casi riguarda la tratta della prostituzione: una vittima su quattro ha meno di 18 anni, due su tre sono donne o ragazze. “Non si può ignorare il fatto che il fiorente mercato dello sfruttamento sessuale delle minorenni in Italia è legato alla presenza di una forte ‘domanda’ da parte di quelli che ci rifiutiamo di definire ‘clienti’, i quali sono parte attiva del processo”, ha dichiarato Raffaela Milano, direttrice dei Programmi Italia-Europa di Save The Children. Le ragazze maggiormente esposte al traffico delle organizzazioni, e alle reti criminali che gestiscono in Italia il circuito della prostituzione, provengono dalla Nigeria, dai Paesi dell’est europeo e dai Balcani.

“Lo sfruttamento sessuale di vittime così giovani e vulnerabili lascia nelle loro vite un segno indelebile con gravissime conseguenze. Anche nel caso più fortunato di una fuoriuscita, sono diversi gli ostacoli che le giovanissime vittime devono superare durante il percorso di inclusione e integrazione indispensabile per poter costruire un futuro dignitoso e autonomo”, ha aggiunto Milano.

Come funziona il business della tratta. In Italia, la tratta internazionale a scopo di sfruttamento sessuale si basa su un sistema in continua evoluzione, capace di adattarsi al mutare delle condizioni.

L’adescamento con la falsa promessa di un lavoro in Italia di vittime anche giovanissime nella Nigeria del sud, dove prevalgono condizioni di povertà e scarsa scolarizzazione, avveniva in gran parte a Benin City (Edo State), ma sembra essersi spostato più a sud, nel Delta State, anche per ovviare agli effetti di un editto della massima autorità religiosa del popolo Edo.

Ewmare II, nel 2018 aveva infatti pubblicamente dichiarato nullo il terribile rito juju, utilizzato dai trafficanti per soggiogare e sottomettere con il ricatto le giovani vittime, disarticolando, anche se solo temporaneamente, l’intera rete di controllo.

Le ragazze e le donne nigeriane, una in Italia, dopo un viaggio attraverso la Libia e via mare dove subiscono abusi e violenze, devono restituire alla maman, la figura femminile che gestisce il loro sfruttamento, un debito di viaggio che raggiunge i 30mila euro e sono costrette a “lavorare” fino a 12 ore tutte le notti, anche per 10-20€ a prestazione, raccogliendo dai 300 ai 700€ al giorno.

Buona parte dei soldi servono però per pagare vitto, alloggio e vestiti, spesso anche per l’affitto del posto in strada dove si prostituiscono, e l’estinzione del debito diventa così quasi irraggiungibile.

Il controllo delle vittime da parte dei trafficanti è assoluto e violento. Inoltre, i trafficanti hanno spostato il circuito della prostituzione dai luoghi più facilmente identificabili, come le piazzole lungo le provinciali o le maggiori arterie stradali, verso luoghi “meno visibili”, il cosiddetto giro walk, come le fermate dei bus o i parchi, oppure all’interno delle case, che in alcuni casi sono connection-house, gestite e frequentate prevalentemente da connazionali, come quelle segnalate dagli operatori in Campania e Piemonte.

Sfruttamento lavorativo. In Italia è in crescita lo sfruttamento lavorativo, anche se non rappresenta il principale obiettivo del sistema della tratta, e nel 2018 gli illeciti registrati con minori vittime, sia italiani che stranieri, sono stati 263, per il 76% nel settore terziario.

Il numero maggiore di violazioni sono state segnalate nei servizi di alloggio e ristorazione (115) e nel commercio (39), nel settore manifatturiero (36), nell’agricoltura (17) e nell’edilizia (11).