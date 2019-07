Training Day: trama, cast e streaming del film in onda stasera su Rete 4

Questa sera, 26 luglio 2019, va in onda su Rete 4 a partire dalle 21.30 Training Day, film del 2001 scritto da David Ayer per la regia di Antoine Fuqua. La pellicola, di genere un po’ thriller un po’ poliziesco, vede nel suo cast grandi attori come Ethan Hawke e Denzel Washington.

Quest’ultimo, in particolare, per la sua interpretazione vinse nel 2002 il premio Oscar come miglior attore protagonista. Nel film hanno preso parte anche alcuni artisti musicali come Dr. Dre, Snoop Dogg e Macy Gray.

Ma di cosa parla Training Day? Dove (e come) è possibile vederlo? Di seguito tutte le informazioni.

Training Day film | Trama

Il film racconta la storia di Jake Hoyt (Ethan Hawke), una “new entry” dell’Unità Narcotici del Dipartimento di Polizia di Los Angeles. Nel corso del suo primo giorno di servizio il giovane poliziotto verrà affiancato dall’esperto e pluridecorato Alonzo Harris (Denzel Washington), al quale toccherà la valutazione di Hoyt per capire se sia idoneo o meno per entrare a far parte della squadra antidroga della polizia di Los Angeles.

Il ragazzo capirà presto che il suo supervisore ha un approccio molto diverso al mestiere dal suo: se il giovane Jake, infatti, tende a voler rispettare alla lettera il manuale, Alonzo preferisce confondersi con la strada adottando dei metodi ben più pratici. Proprio grazie ad Alonzo il nuovo poliziotto scoprirà un mondo inaspettato di corruzione che si nasconde dietro a quello che lui ha sempre pensato sia un impiego di rilevanza sociale.

Sia l’autore della sceneggiatura Ayer che il regista Fuqua di questo film sono cresciuti in quartieri difficili, dove lo spaccio è all’ordine del giorno e il comando è delle gang criminali. Proprio per rendere il film il più autentico possibile Fuqua ha voluto girare le riprese in alcuni dei peggiori quartieri di Los Angeles, come il famoso Imperial Courts.

Training Day film | Cast

Ecco qui di seguito il cast del film al completo, con gli attori e i rispettivi ruoli interpretati:

Denzel Washington – Alonzo Harris

– Alonzo Harris Ethan Hawke – Jake Hoyt

– Jake Hoyt Scott Glenn – Roger

– Roger Cliff Curtis – Smiley

– Smiley Tom Berenger – Stan Gursky

– Stan Gursky Harris Yulin – Doug Rosselli

– Doug Rosselli Raymond J. Barry – Lou Jacobs

– Lou Jacobs Snoop Dogg – Blue

– Blue Eva Mendes – Sara

– Sara Jaime Gómez – Mark

– Mark Dr. Dre – Paul

– Paul Raymond Cruz – Sniper

– Sniper Noel Guglielmi – Moreno

– Moreno Nick Chinlund – Tim

– Tim Peter Greene – Jeff

– Jeff Macy Gray – Moglie di Sandman

– Moglie di Sandman Denzel Whitaker – Dimitri

– Dimitri Charlotte Ayanna – Lisa Hoyt

– Lisa Hoyt Sarah Danielle Madison – Studentessa nell’auto

Training Day film | Streaming e diretta tv

Dove vedere Training Day in tv? L’appuntamento è su Rete 4, al canale 4 del telecomando del vostro digitale terrestre. La trasmissione è disponibile anche in HD, al canale 504.

Inoltre, tutti i possessori di un decoder Sky possono seguire il film al tasto 104 della pay-tv.

Ma non è tutto, perché Training Day è disponibile anche in streaming. Per poterlo vedere su pc, smartphone e tablet, infatti, sarà sufficiente collegarsi sulla piattaforma Mediaset Play, che permette lo streaming in diretta e on demand di tutti i programmi in onda sui canali Mediaset.

Per usufruire della piattaforma, bisogna registrarsi (gratuitamente) con una mail o con un account social.

Quando l’amore si spezza, trama e cast del film in onda questa sera su Rai 2