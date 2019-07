Tour de France 2019 risultato diciannovesima (19) tappa: il vincitore. Chi ha vinto oggi 26 luglio

La diciannovesima (19) tappa del Tour de France 2019, di 126 chilometri con partenza da Saint Jean de Maurienne e arrivo a Tignes, è stata sospesa a causa di una violenta grandinata. Per questo si è deciso di non assegnare a nessuno la vittoria della tappa.

Una tappa fondamentale per decidere il vincitore di questa edizione del Tour, in attesa della ventesima tappa di domani 27 luglio e della passerella finale di domenica agli Champs Elysèes.

Tour de France 2019 risultato diciannovesima (19) tappa: la sintesi | Corsa neutralizzata per grandine

A circa 40 chilometri dall’arrivo si stacca il primo gruppetto, composto da Bernal, Uran, Nibali, Barguil e Simon Yates. Fatica invece in questa diciannovesima tappa la maglia gialla Alaphilippe. Per un momento si era staccato il nostro Vincenzo Nibali, senza poi riuscire a tenere il ritmo di uno scatenato Bernal.

Il terzetto al comando con Bernal ha un vantaggio di 19” su Thomas, Kruijswijk, Buchmann e De Plus. Il colombiano rischia di scombinare questo Tour de France: al momento è maglia gialla virtuale, è solo al comando con circa 1’30” di vantaggio su Alaphilippe, che sembra non averne più.

A 33 chilometri dall’arrivo, Bernal comanda con 1’02” su Thomas, De Plus, Nibali, Thomas, Kruijswijk e Buchmann. A 2’09” Alaphilippe. A 30 km dalla fine Bernal e Yates guidano con 1’10” sul gruppetto Thomas e 2’04” su Alaphilippe.

COLPO DI SCENA: la corsa viene sospesa per una quantità impressionante di grandine che ha creato un ammasso di ghiaccio in fondo alla discesa e la strada è impraticabile. La corsa è neutralizzata. Radio Corsa fa sapere che i tempi verranno presi al GPM dell’Izeran! In azione uno spazzaneve per liberare la strada: la tappa finisce qui.

Alaphilippe era transitato a 2’06” da Bernal al momento della neutralizzazione. A causa di questa violenta grandinata la tappa è finita sul Col de l’Iseran: Bernal è la nuova maglia gialla.

Il tornado di grandine ha causato anche una piccola frana. Radio Corsa comunica: “I corridori sono invitati a radunarsi in un tunnel in Val d’Isère per essere protetti dalle intemperie prima di procedere verso Tignes, dove rimarranno stanotte. Conferma: la gara è conclusa a causa della grandine e del cumulo di macerie in discesa”.

Altro colpo di scena: non ci sarà un vincitore di tappa oggi! Per la classifica generale verranno considerati i tempi fatti segnare in cima al Col de l’Iseran. Per cui a Bernal non verranno neppure assegnati i 10 secondi di abbuono!

Tour de France 2019 risultato diciannovesima (19) tappa: le classifiche

Ecco le classifiche della corsa (quella di tappa e quella generale):

LA CLASSIFICA DELLA DICIANNOVESIMA (19) TAPPA

1. Egan Bernal

2. Simon Yates, at 5’’

3. Warren Barguil, at 41’’

4. Laurens De Plus, at 50’’

5. Steven Kruijswijk,

6. Geraint Thomas,

7. Emanuel Buchmann,

8. Vincenzo Nibali, all st

9. Richie Porte, at 1’18’’

10. Gregor Mühlberger, st

11. Wout Poels, at 1’50’’

12. Damiano Caruso

13. Alejandro Valverde, all st

14. Julian Alaphilippe, at 2’07’’

15. Rigoberto Uran, at 2’30’’

LA CLASSIFICA GENERALE DOPO LA DICIANNOVESIMA (19) TAPPA

Bernal maglia gialla Alaphilippe a 45″ Thomas a 1’03” Kruijswijk a 1’15” Buchmann a 1’42”

