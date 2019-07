Tour de France 2019 classifica generale dopo la diciannovesima (19) tappa di oggi, 26 luglio

Dal 6 al 28 luglio va in scena il Tour de France 2019, la corsa a tappe più importante e famosa del mondo che vede grandi campioni sfidarsi per conquistare il primo posto in classifica e quindi la maglia gialla.

Tutto quello che c’è da sapere sul Tour de France 2019

Ma qual è la classifica del Tour de France 2019? Chi indossa la maglia gialla? Eccola nel dettaglio dopo la diciannovesima (19) tappa di oggi, venerdì 26 luglio 2019. Una tappa segnata dal maltempo, con una violenta grandinata che ha portato a neutralizzare il risultato considerando i tempi fatti segnare in cima al Col de l’Iseran. Non c’è dunque nessun vincitore. (QUI TUTTI I DETTAGLI)

La maglia gialla passa a Bernal.

LA CLASSIFICA DEL TOUR DE FRANCE 2019 DOPO LA 19 TAPPA (qui il riassunto della gara di oggi)

Bernal maglia gialla Alaphilippe a 45″ Thomas a 1’03” Kruijswijk a 1’15” Buchmann a 1’42”

LA CLASSIFICA DELLA 19a TAPPA

1. Egan Bernal

2. Simon Yates, at 5’’

3. Warren Barguil, at 41’’

4. Laurens De Plus, at 50’’

5. Steven Kruijswijk,

6. Geraint Thomas,

7. Emanuel Buchmann,

8. Vincenzo Nibali, all st

9. Richie Porte, at 1’18’’

10. Gregor Mühlberger, st

11. Wout Poels, at 1’50’’

12. Damiano Caruso

13. Alejandro Valverde, all st

14. Julian Alaphilippe, at 2’07’’

15. Rigoberto Uran, at 2’30’’

Gli italiani in gara

Tutte le tappe del Tour de France 2019

Dove vedere le tappe del Tour