Tour de France 2019 19esima (19) tappa | Oggi 26 luglio | Presentazione | Altimetria

Oggi – venerdì 26 luglio 2019 – va in scena il Tour de France 2019 con la diciannovesima (19) tappa. Tantissimi i campioni in gara a caccia della maglia gialla, in una delle ultime occasioni per gli uomini di classifica di scalare posizioni approfittando delle grandi salite sui Pirenei.

Ma che percorso attende i ciclisti oggi? Qual è l’altimetria della tappa? Ecco la presentazione della diciannovesima tappa, in programma oggi:

PRESENTAZIONE TAPPA

Oggi 26 luglio va in scena la diciannovesima tappa del Tour de France 2019. Il gruppo partirà da Saint-Jean-de-Maurienne, lungo un percorso che dopo 126,5 chilometri li porterà al traguardo di Tignes.

Sarà una frazione molto dura, con ben 5 GPM, tra i quali anche la mitica salita del Col de l’Iseran, dove ci si aspettano grandi cose tra i leader della classifica. Sul versante A dello storico monte, infatti, ci si giocherà una buona fetta del Tour de France 2019.

Per quanto riguarda l’altimetria della tappa, la prima grande difficoltà della giornata dopo la partenza sarà la Côte de Saint-André (GPM di 3ª categoria): 3,1 Km con pendenze medie del 6,8%. Da segnalare anche il Montée d’Aussois (GPM di 2ª categoria, 6,5 Km con pendenze medie del 6,2%), il Col de la Madeleine (GPM di 3ª categoria, 3,9 Km al 5,6% di media), il già citato Col de l’Iseran (GPM di Hors Catégorie, 12,9 Km con pendenze medie del 7,5%) e il Montée de Tignes (GPM di 1ª categoria, 7,4 Km con pendenze medie al 7%).

L’altimetria della 19a tappa del Tour de France 2019 in programma oggi:

Tour de France 2019 19esima tappa | Oggi 26 luglio | ITALIANI IN GARA

Quali sono gli italiani che partecipano alla corsa? Ecco l’elenco completo e le rispettive squadre:

Vincenzo Nibali (Bahrain-Merida)

Damiano Caruso (Bahrain-Merida)

Sonny Colbrelli (Bahrain-Merida)

Gianni Moscon (Team Ineos)

Daniel Oss (Bora-hansgrohe)

Fabio Aru (UAE Emirates)

Alberto Bettiol (EF Education First)

Alessandro De Marchi (CCC)

Elia Viviani (Deceuninck-Quick-Step)

Matteo Trentin (Mitchelton-Scott)

Andrea Pasqualon (Wanty Goubert)

Giulio Ciccone (Trek-Segafredo)

Fabio Felline (Trek-Segafredo)

Niccolò Bonifazio (Total Direct Energie)

Giacomo Nizzolo (Dimension Data)

Siete pronti a godervi lo spettacolo della diciassettesima tappa del Tour de France 2019?

