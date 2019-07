Cronaca Roma: carabiniere ucciso a coltellate nella notte

Nella notte, a Roma, un carabiniere è stato ucciso a coltellate, mentre era in servizio.

Secondo una prima ricostruzione, l’omicidio è avvenuto in via Pietro Cossa, nel quartiere Prati, nel centro della Capitale.

Il vice brigadiere Mario Rega Cerciello, di 35 anni, è stato colpito da un uomo, probabilmente un cittadino nordafricano, che era stato fermato insieme a un’altra persone perché ritenuti responsabili di furto ed estorsione.

Sembra, infatti, che i due agenti abbiano accompagnato una donna, la quale era stata derubata in serata.

Dopo il furto, infatti, la signora ha chiamato il suo numero di cellulare a cui hanno risposto i due, i quali le hanno detto che le avrebbero ridato i documenti in cambio di soldi.

Avvertite la autorità, la donna è stata accompagnata all’incontro dai due carabinieri, ma, durante, il tentato fermo è nata una colluttazione in cui entrambi gli agenti sono stati feriti. Ad avere la peggio, però, è stato il 35enne colpito con 8 fendenti, di cui uno vicino al cuore.

Trasportato d’urgenza all’ospedale Santo Spirito, l’agente è deceduto poco dopo.

Ora è caccia ai due uomini responsabili del delitto. Secondo le prime ricostruzioni, si tratterebbe di due uomini alti circa 1 metro e ottanta. Uno dei due indossa una felpa nera, l’altro viola, uno dei due ha i capelli mesciati.

L’arma dei carabinieri ha commentato l’accaduto con un post su Facebook.

“Il vice brigadiere Mario Cerciello Rega aveva 35 anni, era sposato da 43 giorni e 13 ne erano passati dal suo ultimo compleanno – si legge nel post – È morto stanotte a Roma per 8 coltellate, inferte per i 100 euro che i 2 autori di 1 furto pretendevano in cambio della restituzione di 1 borsello rubato. Ma quei numeri non sono freddi: sono il conto di un’esistenza consacrata agli altri e al dovere, di una dedizione incondizionata e coraggiosa”.

Immediate le reazione politiche con il ministro della Difesa Elisabetta Trenta che, tramite Twitter, ha espresso cordoglio e vicinanza alla famiglia del carabiniere, chiedendo tolleranza zero per i responsabili dell’omicidio.

Il ministro dell’Interno Matteo Salvini, invece, ha affermato: “Lavori forzati in carcere finché campa per il bastardo assassino che ha ucciso un carabiniere questa notte”, mentre il vicepremier Luigi Di Maio ha parlato di “momento di dolore per lo Stato”.

Bergamo, carabiniere travolto e ucciso al posto di blocco: il conducente era in stato di ebbrezza

Notizia in aggiornamento