Reddito di cittadinanza news: tutte le ultime notizie di oggi 26 luglio 2019

In questo articolo tutte le ultimissime news sul Reddito di cittadinanza di oggi, venerdì 26 luglio 2019. Dal 6 marzo 2019 è possibile fare richiesta per il sussidio targato Movimento 5 stelle introdotto dal decreto 4/2019 insieme alla riforma delle pensioni Quota 100. Ecco le ultime notizie:

Inps: nei primi tre mesi di reddito di cittadinanza l’importo medio è di 526 euro

L’Inps ha pubblicato alcune statistiche relative al sussidio. Dai dati in possesso dell’Istituto nazionale di previdenza sociale, nei primi tre mesi è stato erogato un assegno medio di 526 euro. Per quanto riguarda la Pensione di cittadinanza, invece, l’importo medio è di 207 euro. Considerando entrambe le misure, la media è pari a 489 euro.

Gli altri dati pubblicati dall’Inps ci dicono inoltre che il 68% dei nuclei beneficiari del sussidio percepisce un importo mensile inferiore ai 600 euro e solo l’1% un importo mensile superiore ai 1.200 euro.

Per quanto riguarda invece le ricariche del mese di aprile, sono state 564mila tra reddito e pensioni di cittadinanza, con un importo medio di 498 euro. A maggio invece c’è stato un netto aumento delle prestazioni, arrivate a 713mila (+26%), con lo stesso importo medio. Picco ancora più alto quello di giugno, con 809mila prestazioni e un importo medio di 477 euro.

Lavorava come cameriere e percepiva il reddito di cittadinanza: denunciato

Ogni giorno arrivano nuove notizie sui cosiddetti furbetti del reddito di cittadinanza. La storia di oggi arriva da Palermo, dove i carabinieri hanno scoperto un uomo di 59 anni, beneficiario del reddito da maggio, intento a lavorare in nero in un bed&breakfast.

È successo esattamente a Mondello: gli agenti hanno sorpreso l’uomo mentre lavorava come cameriere. Per lui – insieme al datore di lavoro dal momento che, ricordiamo, si rischiano multe salatissime se si dà lavoro a percettori del sussidio – è arrivata la denuncia.

Pagamento del reddito di cittadinanza di luglio sempre più vicino

Nel frattempo, come ogni fine mese, c’è grande attesa per il giorno della ricarica del reddito di cittadinanza di luglio. Come nei mesi precedenti, l’importo dovrebbe essere caricato sulla card del reddito il 27 luglio. Come ben risaputo, infatti, i pagamenti slittano sempre di qualche giorno perché Poste italiane deve avere il tempo di ricevere le richieste dall’Inps e poi elaborarle.

Come calcolare l’importo del reddito di cittadinanza? Ecco il simulatore Inps

Ricordiamo che l’importo caricato sulla card deve essere speso entro il mese successivo a quello di erogazione, pena la decurtazione del rimanente sussidio per un 20 per cento.

In questo articolo abbiamo spiegato quali sono le spese consentite e quelle vietate con il reddito di cittadinanza, mentre in questo come poter visualizzare il saldo della card.

