Quando parla il cuore trama, di cosa parla il film con protagonista Sridevi

Quando parla il cuore è un film indiano che ha visto come protagonista Sridevi, la dea di Bollywood, un’attrice amata e stimata che ha conosciuto il picco della carriera negli anni ’80 e si è spenta all’età di 54 anni a causa di un probabile annegamento a Dubai nel 2018.

Il film viene proposto come prima televisiva su Rai 1 venerdì 26 luglio 2019. Di cosa parla? Qual è la trama? Vediamolo insieme.

Quando parla il cuore trama | Di cosa parla il film

La vita di una donna indiana non è quasi mai stata facile e a raccontarlo è stato proprio Bollywood, con Quando parla il cuore, opera prima della regista Gauri Shinde il cui titolo originale è English Vinglish.

La storia raccontata dal film s’ispira parzialmente a una storia vera, quella della madre della regista. Il film racconta una storia di riscatto personale e di utilizzare la conoscenza come trampolino d’indipendenza.

Tutto quello che c’è da sapere su Quando parla il cuore

Shashi Godbole è un’imprenditrice di laddooo (dolci fatti in casa) e la sua famiglia non l’apprezza, anzi, la deride costantemente a causa del suo scarso inglese. Suo marito Satish e la figlia danno per scontato la sua presenza e le si rivolgono soltanto per deriderla. A darle manforte per fortuna è il figlio e la suocera, che apprezzano la sua dolcezza.

Shashi, la protagonista di Quando parla il cuore, è una donna insicura e frustrata che vorrebbe trovare un brio nella sua vita ed è grazie a sua sorella, trasferitasi a New York, che trova un nuovo spunto: si fionda nella grande mela americana per aiutarla con i preparativi del matrimonio di sua figlia. La donna sa che la sua famiglia la raggiungerà in vista delle nozze, ma la sua permanenza negli States sarà più difficile del previsto. Il suo inglese è veramente rudimentale e non riesce a farsi accettare nella società così, di punto in bianco, s’iscrive a un corso d’inglese.

Il cast del film Quando parla il cuore

La sua vita migliora gradualmente e la sua famiglia, scoperto il cambiamento, piomba a New York prima del previsto. L’esame finale del corso d’inglese coincide anche con il giorno del matrimonio della nipote e la donna dovrà scegliere tra il suo obiettivo o l’opinione altrui.