Quando l’amore si spezza, il film: tutto quello che c’è da sapere

Quando l’amore si spezza è un film del 2016 diretto da Jon Cassar. Di genere thriller, la pellicola dura 107 minuti ed è stata distribuita in collaborazione tra Screen Gems e Sony Pictures.

Di cosa parla Quando l’amore si spezza? E qual è il cast? E dove vederlo in streaming?

Vediamo insieme tutti i dettagli del film.

Quando l’amore si spezza film | Trama

Quando l’amore si spezza parla di Laura e John Taylor, una giovane coppia benestante abituata agli agi, nella loro vita sembra non mancare niente, hanno tutto quello che potrebbero desiderare: tutto eccetto un bambino.

Laura ha avuto tre aborti spontanei e la coppia, con profonda disperazione e senza più alternative da giocare, hanno deciso di rivolersi a una madre surrogata che porti avanti la gravidanza che Laura non può avere.

La madre surrogata si chiama Anna, la quale sembra essere la candidata ideale per aiutare i Taylor a coronare il loro sogno e metter su famiglia.

Tutto sembra procedere nel migliore dei modi, l’idea che la bambina sia in arrivo rende felici i futuri genitori che non si accorgono invece delle manovre di Anna. La donna è rimasta improvvisamente senza casa, non ha più un tetto sopra la testa e non sa dove vivere, così John e Laura la invitano a trasferirsi a casa loro.

Anna sviluppa una vera e propria ossessione nei confronti di John ma, quando questi si rifiuta di ricambiare i suoi sentimenti, Anna metterà in piedi una trappola mortale che metterà a repentaglio l’intera famiglia.

Quando l’amore si spezza film | Cast e streaming

Chi fa parte del cast di Quando l’amore si spezza? Vediamo Morris Chestnut e Regina Hall nelle vesti della coppia protagonista, John e Laura. Jaz Sinclair invece interpreta Anna, la madre surrogato dalla sanità mentale instabile.

Ancora nel cast vediamo Romany Malco, Michael Kenneth Williams, Glenn Morshower, Theo Rossi, GiGi Erneta, Tom Nowicki e Denise Gossett.

Ma dove vedere Quando l’amore si spezza? Il film viene proposto in prima serata su Rai 2 venerdì 26 luglio 2019. Chi vuole seguirlo può farlo anche su RaiPlay.